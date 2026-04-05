Video|Cristian Dájome salvó un empate para el Santos Laguna ante el América de México

En la jornada 13 de la Liga MX, el colombiano Cristian Dájome volvió a marcar, dándole el empate a su equipo, Santos Laguna en su compromiso ante el América, de este sábado 4 de abril.

El atacante colombiano ingresó al minuto 80’ y necesitó muy poco tiempo para dejar su huella en el partido. En una acción desafortunada para la defensa rival, Vinícius Moreira, jugador del Club América, intentó despejar el balón, pero lo hizo de manera imprecisa. La pelota quedó servida para Dájome, quien aprovechó su velocidad, ganó la posición y sacó un remate al borde del área para decretar el empate.

El gol no solo significó un punto valioso para su equipo, sino también para el jugador que demostró la capacidad del colombiano, que sigue sumando minutos y protagonismo en el fútbol mexicano.

El Colombiano ha jugado 32 partidos está temporada con el club Mexicano en donde ha marcado 6 goles y ha asistido en una ocasión.

Trayectoria de Cristian Dájome

Cristian Dájome ha construido una carrera sólida tanto en el fútbol colombiano como en el exterior. Inició su camino profesional en Boyacá Chicó, donde dio sus primeros pasos antes de pasar por clubes como Independiente Medellín y Atlético Nacional, consolidándose como un jugador versátil en el frente de ataque.

Posteriormente, dio el salto internacional al fútbol de Estados Unidos, donde tuvo un destacado paso por Vancouver Whitecaps en la Major League Soccer (MLS), siendo una de las figuras del equipo gracias a su velocidad, desborde y capacidad goleadora.

Tras su etapa en la MLS, Dájome llegó a México para unirse a Santos Laguna, donde continúa aportando su experiencia y desequilibrio en ataque. Su carrera refleja constancia y adaptación, características que lo mantienen vigente en el competitivo fútbol internacional.

Así fue el gol del Colombiano