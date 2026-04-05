¿Cuál es la mejor opción para invertir dinero en 2026 un CDT o un CDAT?: Le contamos las diferencias

En el país, es normal que muchas personas quieran hacer un ahorro de forma segura y rentable pero aún no tienen claras las diferentes opciones que hay en el mercado para poder hacer este tipo de ahorro. Aquí le contaremos cuáles son algunas de estas opciones para que pueda tomar la mejor decisión y la que más se ajuste según sus necesidades y lo que está buscando para hacer crecer su dinero.

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Qué es un CDT: cómo funciona y a qué tipo de ahorrador va dirigido

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero de los más seguros del mercado, ofrece una rentabilidad fija a cambio de realizar un depósito durante un periodo de tiempo determinado.

¿Cómo funciona un CDT?

Esta opción permite entregar cierta cantidad de dinero a una entidad financiera o banco por un período de tiempo específico que puede variar desde 30 días hasta más de un año.

Durante este tiempo, no es posible retirar el dinero, de acuerdo a los reglamentos de cada entidad. Además, el banco acuerda una tasa de interés fija. Al finalizar el plazo establecido, se recupera la inversión junto con los intereses generados.

El monto mínimo para abrir un Certificado de Depósito a Término (CDT) en Colombia varía según el banco, además, cada uno de estos puede tener requisitos distintos.

Características:

Apertura: Se puede abrir un CDT desde un monto de $500.000

10.70% Efectivo anual.

Se puede abrir de manera física en las oficinas de los bancos

Se puede negociar en el mercado

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Qué es un CDAT: cómo funciona y a qué tipo de ahorrador va dirigido

Otra de las soluciones más rentables y preferidas por los ahorradores es el CDAT (Certificado de Depósito de Ahorro a Término), con el cual las personas pueden obtener rentabilidad de su dinero a través de un sistema de inversión en el que se define un plazo y una tasa de interés.

Invertir en un CDAT es una forma segura y flexible de ahorrar, permitiendo invertir montos accesibles, en tiempos que se ajustan a tus necesidades.

¿Cómo funciona un CDAT?

El funcionamiento de un CDAT es sencillo y seguro. Al abrir este producto, la persona (natural o jurídica) deposita una cantidad de dinero en la entidad financiera y a cambio, recibe un certificado emitido por la entidad, en el cual se estipula el monto invertido, el plazo y la tasa de interés que se pagará.

Características:

Apertura: Se puede abrir un CDAT desde un monto de $200.000

10.85% Efectivo anual.

Se puede abrir de manera virtual

No se puede negociar en el mercado

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¿En qué se diferencia el CDAT de un CDT?

Aunque ambos productos son alternativas, populares y llamativas, existen algunas diferencias que llevan a decidir entre una u otra opción, de acuerdo con sus objetivos.

En primer lugar, el CDT es un Certificado de Depósito a Término que generalmente se emite en bancos, mientras que el CDAT (Certificado de Depósito de Ahorro a Término) suele ser un producto que brindan las Cooperativas y otras entidades financieras. Dado el modelo de inversión, los CDT suelen requerir un monto de apertura mayor, mientras que los montos de apertura de los CDAT pueden ser más bajos.

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