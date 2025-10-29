Lanzan concurso para recibir un millón de pesos por tener un CDT: estos son los requisitos

En conmemoración del Día Mundial del Ahorro, que se celebra el 31 de octubre, la plataforma digital de inversión MejorCDT lanzó la campaña “Yo me llamo CDT”, una iniciativa que busca promover la cultura del ahorro entre los colombianos a través de una estrategia simbólica y participativa.

La propuesta consiste en premiar con un millón de pesos a 10 personas cuyas iniciales correspondan a las letras C.D.T., siempre que puedan demostrar que tienen o han tenido un Certificado de Depósito a Término (CDT). “Los CDT son el producto de ahorro e inversión más rentable en Colombia, y qué mejor manera de celebrarlo que premiando a quienes lo llevan en su nombre”, explicó Carlos Correa, director ejecutivo y cofundador de la compañía.

¿En qué consiste la campaña?

Según Correa, la campaña es una forma “divertida y simbólica” de recordar que invertir en un CDT sigue siendo una decisión financiera segura. “Si te llamas, por ejemplo, Camila Duque Tovar o Carlos Darío Torres, y puedes demostrar que tienes o tuviste un CDT, recibirás un millón de pesos para abrir uno nuevo y empezar a ahorrar”, precisó.

La estrategia no se limita a quienes cumplen con las iniciales C.D.T, ya que durante el Mes del Ahorro, que se extenderá del 27 de octubre al 27 de noviembre de 2025, cualquier persona que abra un CDT a través de la plataforma podrá recibir bonos gratuitos desde $15.000 hasta $1 millón de pesos: “Lo importante es animarse a ahorrar; desde MejorCDT estamos felices de premiar ese impulso”, agregó el directivo.

El reto del ahorro en Colombia

Ahorrar sigue siendo un desafío para los hogares colombianos. De acuerdo con cifras del DANE, el ahorro doméstico cayó del 16,1% del PIB en 2019 al 13,8% en 2024, lo que evidencia un rezago frente a otras economías de la región. Por su parte, Anif señala que en 2023 el ahorro bruto en Colombia representó apenas un 12,7% del PIB, frente a casi 19% en países como México, Chile y Perú.

Este panorama ha limitado la recuperación de la inversión, que al cierre de 2024 seguía más de un 10% por debajo de los niveles prepandemia. Además, de acuerdo con el Índice de Arrepentimiento Financiero 2025, elaborado por MejorCDT, el 78% de los colombianos se ha arrepentido de no haber ahorrado o invertido ingresos extra. Las principales barreras para invertir son el miedo a perder dinero (39 %) y la dificultad del proceso (22%).

Un contexto favorable para la renta fija

Pese a la percepción de que los CDT han perdido atractivo, los analistas coinciden en que hoy son una alternativa rentable. Con una inflación cercana al 5%, aún existen CDT con tasas de interés de dos dígitos, superiores a otros instrumentos de bajo riesgo.

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, en agosto de 2025 los colombianos mantenían más dinero en CDT que en cuentas de ahorro, con una diferencia superior a 24 billones de pesos.

“Los colombianos sí quieren ahorrar, pero el sistema no siempre se los pone fácil. Ahí es donde la tecnología puede marcar la diferencia”, concluyó Correa.

Para participar en la campaña, los interesados pueden escribir a concursos@mejorcdt.com y consultar los términos y condiciones en www.mejorcdt.com. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de noviembre de 2025.