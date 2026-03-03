Cuánto paga un CDT por $1.000.000 en marzo 2026: Lista con los 3 mejores y más rentables

Hoy en día, el tema de la cultura financiera se ha venido popularizando bastante, sobre todo en asuntos de ahorro e inversión, en donde se busca realizar buenas prácticas, para que las personas, en su mayoría los jóvenes de ahora, gestionen de mejor manera su dinero y así eviten cualquier tipo de pérdida.

Una de las opciones que los expertos en finanzas recomiendan para ahorrar y adquirir cierta ganancia por los intereses que ofrecen estos productos son los Certificados de Depósito a Término o, como sus siglas lo indican, CDT.

Para que lo tenga presente, un Certificado de Depósito a Término (CDT) es una herramienta que ofrecen diferentes entidades financieras en el país para que la gente ahorre y al mismo tiempo pueda generar ganancias con los intereses que estas ofrecen, de acuerdo a la situación económica actual del país.

Sin embargo, al tratarse de inversiones de muy bajo riesgo, los bancos no se atreven a ofrecer una retribución muy alta, por eso está pensado más en ser un modelo para guardar dinero durante un tiempo estipulado. De acuerdo con el portal web de Mejor CDT, pueden ir desde los 90 días, 180 días, 270 días, 360 días y hasta 540 días, es decir, año y medio.

¿Cómo se puede acceder a un CDT en Colombia?

Para acceder a un CDT, lo que deben hacer las personas es acercarse a la entidad bancaria de su preferencia, elegir un plazo determinado; usualmente lo máximo son 24 meses o menos, y firmar el contrato con la organización. Una vez pasado el tiempo pactado inicialmente, el banco tendrá que devolver el dinero que invirtió, junto con los intereses generados a lo largo del tiempo que pactó.

Es importante tener en cuenta, y como recomendación de los expertos, que revise bien las tasas de interés que ofrecen los bancos, para que pueda obtener una buena opción de producto. En caso de que quiera saber cuáles son los mejores CDT para invertir en un momento determinado, puede investigar en el portal de Mejor CDT dando clic aquí.

¿Cuánto paga un CDT de $1.000.000 en marzo?

Para responder esta pregunta, accedimos a la página web anteriormente mencionada y, de acuerdo con el ranking de los expertos de este portal, las mejores entidades financieras para invertir en enero de este 2025 son:

Koa con una tasa de 12.3% Credifamilia con una tasa del 12.5% Ban100 con una tasa del 11.75%

Siendo así las cosas, esto es lo que pagaría cada uno si decide invertir 1 millón de pesos colombianos en cada uno si lo decide adquirir a un plazo de un año:

Con Koa al 12.3 % EA, obtendría al finalizar un valor de $1.123.000, con una ganancia de 123.000 pesos.

obtendría al finalizar un valor de $1.123.000, Con Credifamilia al 12.15 % EA, obtendría al finalizar un valor de $1.121.500, con una ganancia de 121.500 pesos.

EA, obtendría al finalizar un valor de $1.121.500, Por último, con Ban100 al 11.75 % EA, obtendría al finalizar un valor de $1.117.500, con una ganancia de 117.500 pesos.

