Valor que debe invertir en un CDT para recibir $1.000.000 de pesos mensual: Rentabilidad de febrero

Los CDT a lo largo del tiempo se han convertido en un mecanismo de inversión en el que muchas personas confían, ya que este ayuda a crecer sus finanzas y de alguna manera mantener su dinero seguro junto a una entidad bancaria.

Un certificado de depósito a término fijo CDT, es un servicio financiero que manejan las entidades bancarias, el cual es un certificado como su nombre lo indica, en el que se fija que ha dejado a cargo del banco una cantidad específica de dinero, y luego de cierto tiempo puede recibirlo de vuelta con una ganancia adicional producto de la rentabilidad pagada a través de unos intereses.

Así las cosas, las diferentes entidades financieras de Colombia han optado por implementar simuladores de CDT con los que se puede calcular las ganancias de su inversión, conforme con las tasas efectivas anuales (E.A.) que maneja cada empresa

¿Cómo se calcula el valor a recibir en un CDT?

En caso de que desee calcular por sí mismo cuanto puede llegar a recibir tras hacer una inversión mediante un CDT, la fórmula es la siguiente:

Monto invertido * (Tasa de Interés Anual / 100) * (Plazo en Días / 365) = Interés CDT

¿Cuánto debe invertir en un CDT si desea recibir un millón de pesos al mes?

Antes de embarcarse en un CDT debe tener en cuenta que cada entidad bancaria puede tener montos mínimos y tasas efectivas anuales diferentes, por ello es muy importante revisar los términos y condiciones antes de ingresar el dinero.

Monto para Bancolombia

Con una inversión de $156´500.000 durante 365 días y con una tasa efectiva de 8.0%, podrá obtener de manera mensual alrededor un monto de 1’001.000.

Monto para Davivienda

Con las mismas condiciones del ejemplo anterior, pero aplicando el 8,80% de la tasa efectiva de Davivienda, recibiría un monto cercano al $1.059.643 de manera mensual.

Monto para AV Villas

Pese a que Davivienda y AV Villas comparten las mismas condiciones e incluso la tasa efectiva anual, según el simulador de CDT oficial, podrá obtener de manera mensual $1´117.723

Monto para Banco Falabella

Finalmente, el Banco Falabella le entregaría mensualmente un monto cercano al $ 1.241.975, si bien se mantiene el mismo valor a invertir y el plazo en días, la tasa es de 9.95 %.

