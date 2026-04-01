Vía Bogotá-Girardot: conozca restricciones, operativos y pico y placa regional el domingo 5 de abril

En Semana Santa millones de personas deciden desplazarse por varias regiones del país con el fin de descansar y compartir en familia. Durante esta temporada, se proyecta que más de 3 millones de vehículos se desplacen por el departamento de Cundinamarca.

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Uno de los corredores más importantes del país es la vía Bogotá - Girardot, que en Semana Santa concentra un alto flujo de viajeros. Solo en los primeros días de la temporada, entre el 27 y el 30 de marzo, ya se han movilizado cerca de 235 mil vehículos.

Debido a la cantidad de viajeros que transitarán en este importante corredor, la Concesión activó un plan especial de movilidad, en articulación con las autoridades, enfocado en facilitar los desplazamientos, fortalecer la seguridad vial y acompañar a los usuarios durante todo su recorrido.

¿En qué consiste el plan especial en la vía Bogotá-Girardot?

Con el objetivo de responder al incremento en el flujo vehicular durante la temporada de Semana Santa, la Concesión Vía Sumapaz implementó un plan especial que consiste en los siguientes puntos:

Monitoreo permanente 24/7 desde el Centro de Control de Operaciones.

desde el Centro de Control de Operaciones. Más de 200 personas desplegadas en la vía.

desplegadas en la vía. Incremento del 50% en unidades de atención (grúas, ambulancias, carros-taller e inspección vial).

(grúas, ambulancias, carros-taller e inspección vial). Coordinación con autoridades locales y nacionales.

Implementación de contraflujo para el retorno entre Melgar y Boquerón.

“Hemos fortalecido la presencia en vía con uniformados distribuidos en diferentes puntos del corredor, apoyados con controles para prevenir excesos de velocidad y campañas pedagógicas para promover comportamientos seguros”, dijo el Mayor Adalberto Celemín, de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA).

Asimismo, la Vía Sumapaz ha hecho una serie de recomendaciones para garantizar que las personas lleguen a su destino sanos y salvos. Esas recomendaciones son:

Revisar el estado técnico-mecánico del vehículo antes de viajar.

del vehículo antes de viajar. Respetar los límites de velocidad .

. Evitar el uso del celular mientras se conduce.

mientras se conduce. Atender la señalización y condiciones climáticas.

y condiciones climáticas. Consultar el estado de la vía en tiempo real a través de la cuenta de X de Vía Sumapaz antes de iniciar el recorrido.

Es importante mencionar que la Concesión Vía Sumapaz ha podido identificar que el 86%, de las 21 mil novedades atendidas en 2025, corresponde a fallas mecánicas, un dato que marca el enfoque de esta temporada.

“La mayoría de los eventos en la vía, especialmente las fallas mecánicas que representan el 86%, pueden evitarse con una revisión oportuna del vehículo”, manifestó Charlie Rengifo, gerente de Operaciones de Vía Sumapaz.

¿Habrá pico y placa regional en Semana Santa?

Debido al alto flujo de vehículos por el retorno de viajeros tras la Semana Santa, este domingo 5 de abril, sí habrá pico y placa regional en los corredores de ingreso a Bogotá. De acuerdo con lo establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad, el ingreso a Bogotá se realizará de la siguiente manera:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par .

. Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

Finalmente, hay que recordar que, antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricciones.