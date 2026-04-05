Más de 320 comparendos durante las primeras horas del pico y placa regional en Bogotá

Desde hace semanas, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que habría pico y placa regional durante el domingo 5 de abril debido al alto flujo vehicular por el fin de la Semana Santa. Sin embargo, la Secretaría informó que ya se han impuesto comparendos a conductores que infringieron la medida.

Solo durante la primera hora del pico y placa regional, se impusieron 135 órdenes de comparendo por el incumplimiento. Una hora después, es decir, a las 2:00 p.m. se impusieron 324 órdenes de comparendo.

En ese sentido, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, hizo un llamado a los viajeros para que programen sus viajes y eviten ser sancionados por el incumplimiento de esta medida.

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“Tenemos personas que han ingresado fuera del horario en el que deben ingresar y esto tiene una sanción. Entonces, recordarles a todos que planear el viaje es súper importante. Organicen muy bien la entrada a Bogotá y que coincida con el horario en el que pueden entrar sin ningún problema”, dijo la secretaria.

¿De cuánto es la sanción por incumplir el pico y placa regional?

El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) ha establecido que incumplir con una restricción como el pico y placa constituye una infracción tipo C, es decir, aquellas faltas de tránsito de gravedad media.

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De acuerdo con la norma, las infracciones tipo C equivalen a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), es decir, incumplir la medida de pico y placa regional representa aproximadamente $875.000 pesos.

De acuerdo con lo establecido, el ingreso a Bogotá durante este domingo 5 de abril se realizará de la siguiente manera:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par. Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción.

¿Dónde aplicará la medida de pico y placa regional?

La medida de pico y placa regional aplica en los principales corredores de acceso a la ciudad, vías importantes como: