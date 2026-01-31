¿Qué bancos le prestan dinero a personas reportadas en Datacrédito? Así será para 2026 // Caracol Radio

Estar reportado en Datacrédito es uno de los obstáculos más comunes al buscar crédito en Colombia. Un historial negativo puede limitar el acceso a préstamos tradicionales, tarjetas de crédito y productos financieros. Sin embargo, 2026 trae algunas señales de esperanza para quienes tienen reportes en centrales de riesgo: existen bancos y alternativas financieras que ofrecen opciones de crédito, incluso con un historial adverso.

¿Por qué es difícil acceder a crédito si está reportado en Datacrédito?

Datacrédito es una de las principales centrales de riesgo en Colombia que registra el comportamiento de pago de consumidores y empresas. Si un deudor ha tenido mora prolongada, incumplimientos o deudas sin pagar, su nombre queda reportado y su puntaje crediticio se deteriora. Esto reduce la probabilidad de que bancos tradicionales aprueben nuevos créditos, ya que el riesgo percibido es mayor.

Bancos que pueden prestar dinero a personas reportadas en Datacrédito

Aunque muchos bancos imponen restricciones estrictas sobre reportados, algunas entidades financieras en Colombia han desarrollado productos diseñados para sortear esa barrera, principalmente a través de la modalidad de crédito por libranza, una forma de préstamo donde las cuotas se descuentan directamente de la nómina o pensión del solicitante:

1. Banco de Bogotá

Otorga créditos por libranza sin necesidad de codeudor.

Los montos pueden llegar hasta aproximadamente 75 millones de pesos , dependiendo del acuerdo con la empresa o fondo de pensiones.

El pago se descuenta directamente de tu salario o mesada pensional, lo que facilita la aprobación incluso con reporte negativo.

2. BBVA Colombia

Ofrece créditos desde montos pequeños (por ejemplo, desde $600.000) bajo la modalidad de libranza.

Los plazos pueden extenderse hasta 10 años, especialmente para pensionados o empleados con ingresos estables.

3. Banco Finandina

Permite créditos sin codeudor mediante libranza para trabajadores formales y pensionados.

Requiere demostrar capacidad de pago estable, aunque el historial en Datacrédito no sea óptimo.

4. Banco AV Villas y Banco Caja Social

Ambas entidades también han ofrecido créditos por libranza a personas con reporte, con requisitos como ingreso mínimo, edad entre 18 y 75 años y convenios entre el empleador y la entidad financiera.

Alternativas fuera de los bancos tradicionales

Además de los bancos anteriores, las fintech y compañías no bancarias se han convertido en una ruta viable para reportados:

RapiCredit y plataformas similares pueden ofrecer préstamos de montos pequeños con desembolso rápido, incluso si el historial crediticio es negativo.

Otras opciones fintech evalúan la capacidad de pago sin enfocarse únicamente en el puntaje de Datacrédito, pero tienden a aplicar tasas de interés más altas por el riesgo asumido.

Requisitos y recomendaciones para 2026

Para tener más opciones de préstamo en 2026, ten en cuenta: