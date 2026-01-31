¿Qué bancos le prestan dinero a personas reportadas en Datacrédito? Así será para 2026
Le contamos qué requerimientos debe cumplir para poder acceder a los préstamos.
Estar reportado en Datacrédito es uno de los obstáculos más comunes al buscar crédito en Colombia. Un historial negativo puede limitar el acceso a préstamos tradicionales, tarjetas de crédito y productos financieros. Sin embargo, 2026 trae algunas señales de esperanza para quienes tienen reportes en centrales de riesgo: existen bancos y alternativas financieras que ofrecen opciones de crédito, incluso con un historial adverso.
¿Por qué es difícil acceder a crédito si está reportado en Datacrédito?
Datacrédito es una de las principales centrales de riesgo en Colombia que registra el comportamiento de pago de consumidores y empresas. Si un deudor ha tenido mora prolongada, incumplimientos o deudas sin pagar, su nombre queda reportado y su puntaje crediticio se deteriora. Esto reduce la probabilidad de que bancos tradicionales aprueben nuevos créditos, ya que el riesgo percibido es mayor.
Bancos que pueden prestar dinero a personas reportadas en Datacrédito
Aunque muchos bancos imponen restricciones estrictas sobre reportados, algunas entidades financieras en Colombia han desarrollado productos diseñados para sortear esa barrera, principalmente a través de la modalidad de crédito por libranza, una forma de préstamo donde las cuotas se descuentan directamente de la nómina o pensión del solicitante:
1. Banco de Bogotá
- Otorga créditos por libranza sin necesidad de codeudor.
- Los montos pueden llegar hasta aproximadamente 75 millones de pesos, dependiendo del acuerdo con la empresa o fondo de pensiones.
- El pago se descuenta directamente de tu salario o mesada pensional, lo que facilita la aprobación incluso con reporte negativo.
2. BBVA Colombia
- Ofrece créditos desde montos pequeños (por ejemplo, desde $600.000) bajo la modalidad de libranza.
- Los plazos pueden extenderse hasta 10 años, especialmente para pensionados o empleados con ingresos estables.
3. Banco Finandina
- Permite créditos sin codeudor mediante libranza para trabajadores formales y pensionados.
- Requiere demostrar capacidad de pago estable, aunque el historial en Datacrédito no sea óptimo.
4. Banco AV Villas y Banco Caja Social
- Ambas entidades también han ofrecido créditos por libranza a personas con reporte, con requisitos como ingreso mínimo, edad entre 18 y 75 años y convenios entre el empleador y la entidad financiera.
Alternativas fuera de los bancos tradicionales
Además de los bancos anteriores, las fintech y compañías no bancarias se han convertido en una ruta viable para reportados:
- RapiCredit y plataformas similares pueden ofrecer préstamos de montos pequeños con desembolso rápido, incluso si el historial crediticio es negativo.
- Otras opciones fintech evalúan la capacidad de pago sin enfocarse únicamente en el puntaje de Datacrédito, pero tienden a aplicar tasas de interés más altas por el riesgo asumido.
Requisitos y recomendaciones para 2026
Para tener más opciones de préstamo en 2026, ten en cuenta:
- Crédito por libranza: La vía más común para personas reportadas. Debes estar empleado formalmente o recibir pensión y tu empresa debe tener convenio de libranza con la entidad financiera.
- Ingresos estables: Tener ingresos demostrables mejora las probabilidades de aprobación.
- Consulta tu estado en Datacrédito: Verificar tu reporte crediticio te permite saber qué tipo de producto financiero podría estar a tu alcance antes de solicitarlo.
- Evaluar tasas de interés y plazos: Los productos accesibles para reportados suelen tener condiciones menos favorables que los créditos tradicionales, por lo que comparar ofertas es clave.