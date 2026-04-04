Línea verde: ¿Qué significa esta señal de tránsito? Es clave para prevenir accidentes en la vía
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, esta señalización se implementó desde el año 2017.
En la ciudad de Bogotá, cientos de conductores han notado que en la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245, hay pintada una línea de color verde al costado oriental de la carretera, la cual indica una señalización que debe ser respetada.
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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la señalización que se adelanta en el sentido sur-norte es el carril preferencial para buses escolares en Bogotá que se implementa desde 2017.
A pesar de que algunos conductores la confunden con una marca de separación de carriles, la función de esta señalización es regular el tránsito y brindar seguridad a los estudiantes.
Según informes de la Alcaldía de Bogotá, el carril escolar es usado por más de 100 mil estudiantes de jardines, colegios y universidades que se desplazan en rutas escolares de lunes a viernes entre 6:00 AM y 8:30 AM.
Es importante aclarar que, fuera de ese horario, el carril podrá ser utilizado por carros y motocicletas, cuando no exista alguna señalización adicional que lo impida.
Esta medida se implementó con el objetivo de disminuir tiempo de viajes para los niños y alumnos hacia sus instituciones educativas.
Horarios de la línea verde
Días:
Lunes a viernes
Hora:
6:00 AM a 8:30 AM
¿Dónde está ubicada la línea verde?
La línea verde se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la calzada oriental de la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245.
¿Usar la línea verde tiene multa?
Al movilizarse por la línea verde y en su horario establecido (lunes a viernes de 6:00 a 8:30 AM), le hace merecedor de una infracción de tránsito tipo D6, según el Código Nacional de Tránsito.
En ese sentido, el valor de la multa es cercano al $1.207.800.
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En el caso de las motocicletas, las autoridades de tránsito pueden llegar a inmovilizar el vehículo hasta que pague completamente la deuda o se dé solución a la situación administrativa.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...