Línea verde: ¿Qué significa esta señal de tránsito? Es clave para prevenir accidentes en la vía. Foto: Secretaría de Movilidad.

En la ciudad de Bogotá, cientos de conductores han notado que en la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245, hay pintada una línea de color verde al costado oriental de la carretera, la cual indica una señalización que debe ser respetada.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la señalización que se adelanta en el sentido sur-norte es el carril preferencial para buses escolares en Bogotá que se implementa desde 2017.

A pesar de que algunos conductores la confunden con una marca de separación de carriles, la función de esta señalización es regular el tránsito y brindar seguridad a los estudiantes.

Según informes de la Alcaldía de Bogotá, el carril escolar es usado por más de 100 mil estudiantes de jardines, colegios y universidades que se desplazan en rutas escolares de lunes a viernes entre 6:00 AM y 8:30 AM.

Es importante aclarar que, fuera de ese horario, el carril podrá ser utilizado por carros y motocicletas, cuando no exista alguna señalización adicional que lo impida.

Esta medida se implementó con el objetivo de disminuir tiempo de viajes para los niños y alumnos hacia sus instituciones educativas.

Horarios de la línea verde

Días:

Lunes a viernes

Hora:

6:00 AM a 8:30 AM

¿Dónde está ubicada la línea verde?

La línea verde se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la calzada oriental de la Autopista Norte, entre las calles 170 y 245.

¿Usar la línea verde tiene multa?

Al movilizarse por la línea verde y en su horario establecido (lunes a viernes de 6:00 a 8:30 AM), le hace merecedor de una infracción de tránsito tipo D6, según el Código Nacional de Tránsito.

En ese sentido, el valor de la multa es cercano al $1.207.800.

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En el caso de las motocicletas, las autoridades de tránsito pueden llegar a inmovilizar el vehículo hasta que pague completamente la deuda o se dé solución a la situación administrativa.

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