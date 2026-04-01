Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras goleada de Tolima a Águilas

La liga colombiana sigue adelante y ya se vive en los estadios del país la jornada 15 del campeonato nacional que comenzó con el encuentro entre el Deportes Tolima y Águilas Doradas en el estadio Manuel Murillo Toro y terminará con el compromiso entre Junior de Barranquilla y Deportivo Cali en el Romelio Martínez.

Tolima 4 - 1 Águilas Doradas

El partido entre Tolima y Águilas Doradas dio inicio a una nueva fecha de la Liga colombiana y terminó con victoria para el equipo de Lucas González. Los visitantes comenzaron ganando con anotación de Jorge Rivaldo al minuto 26. Los locales lograron el empate al minuto 42 por medio de Luis Sandoval. En la parte complementaria, al minuto 49, de nuevo el Chino anotó para darle el segundo a su equipo. Luego, en el minuto 69, Juan Pablo Torres anotó el tercero y dos minutos después, el cuarto.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana