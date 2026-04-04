Dudamel tras la victoria del Cali: “El árbitro reconoció que se había equivocado”

El Deportivo Cali dio un golpe importante en Barranquilla tras imponerse 2-1 sobre Junior, en un partido marcado por el doblete de Steven “Titi” Rodríguez y una propuesta táctica que, según Rafael Dudamel, respondió a las características de su plantel y a la lectura del rival.

En rueda de prensa, el entrenador venezolano explicó la razón detrás de su esquema con línea de cinco: “Los sistemas tácticos los elijo de acuerdo a la característica del plantel… primero encontramos una solidez defensiva y luego cómo sacarle provecho a estos hombres en ataque”. Dudamel dejó claro que su idea no es casarse con un sistema fijo: “No ser un equipo previsible nos da esa ventaja , el jugar diferentes sistemas y tenemos los jugadores para ello”.

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Uno de los puntos más destacados fue el rol de Steven Rodríguez, figura del partido, a quien el técnico reubicó en banda para potenciar sus cualidades: “Sabemos muy bien de su capacidad físicoatlética y goleadora… entendió que le necesitábamos allí”. Además, comparó su función con referencias pasadas del club: “Nos hizo recordar un poco al Cali del 2021… siempre chocando y llegando con claridad”.

En cuanto al planteamiento del partido, Dudamel reveló que la clave estuvo en dominar la zona media y atacar los espacios que dejaba Junior: “Sabíamos que en las salidas defensa-ataque íbamos a encontrar muchas probabilidades… así vino el primer gol, un cambio de orientación”. También resaltó la disciplina táctica: “Una de las claves fue tener un equipo corto que jugase el mayor tiempo posible en zona dos… desde allí empezábamos a presionar”.

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Por su parte, Emmanuel Reynoso, quien ingresó en el segundo tiempo, valoró el esfuerzo colectivo: “Buscábamos tener la pelota y aguantarla arriba… creo que lo hicimos muy bien defensivamente”. El mediocampista fue más allá al destacar la actitud del grupo: “El corazón que le pusimos fue lo fundamental… hicimos un gran desgaste y lo supimos sostener”.

Sobre el estado físico de Andrés Correa , Dudamel llevó tranquilidad: “Afortunadamente solamente fue una contractura, no se desgarró… se le harán los estudios para descartar algo más grave”. Sin embargo, reconoció que la exigencia del jugador puede influir: “Es un futbolista que entrena a máxima intensidad, es hasta normal que le ocurra esto”.

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Finalmente, el técnico también se refirió a la polémica arbitral por la doble amarilla a Germán Peña , destacando la actitud del juez: “Reconoció que se había equivocado por su primera impresión… es un gran árbitro en el que se puede confiar plenamente”, cerrando con un mensaje de respeto hacia la terna arbitral.

Con este triunfo, el Cali no solo suma tres puntos vitales, sino que también reafirma una identidad táctica en construcción, basada en la solidez, la adaptación y el carácter competitivo de su plantel.