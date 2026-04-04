Cursos GRATUITOS en Bogotá durante abril: manipulación de alimentos, sistemas y otras capacitaciones

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto para la Economía Social, abrió cinco cursos de manipulación de alimentos, formación para el trabajo y sistemas totalmente gratuitos.

Según la entidad, dichos procesos de formación están dirigidos a vendedores informales, comerciantes de las plazas distritales de mercado de la ciudad, emprendedores informales y sus respectivas familias, con la finalidad de impulsar el crecimiento de las habilidades laborales y fomentar el acceso a diferentes oportunidades formales de crecimiento económico.

Para todos los interesados en aplicar a esta convocatoria, lo pueden hacer por medio del siguiente link oficial del Instituto para la Economía Social (IPES):

“Cada curso representa una oportunidad concreta para fortalecer habilidades, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia la consolidación de unidades productivas más sólidas”, mencionó la entidad.

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¿Dónde, cómo y cuándo serán llevados a cabo los diferentes cursos gratuitos dirigidos a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado, ofrecidos por la Alcaldía de Bogotá?

A continuación le dejaremos las diferentes actividades formativas que serán desarrolladas en el mes de abril con sus respectivos horarios, fechas y lugares.

Curso de formación en manipulación de alimentos

Este espacio de aprendizaje es posible gracias a los requisitos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en su Resolución 2647 de 2013.

El objetivo es capacitar a los vendedores en la economía social y a sus familias en apartados importantes de la salud pública y prácticas seguras en sus labores comerciales en la ciudad.

Fechas: Del 6 al 10 de abril de 2026.

Del 6 al 10 de abril de 2026. Horario: de 4:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.

de 4:00 de la tarde a 6:00 de la tarde. Lugar: Plaza Distrital de Mercado Kennedy ubicada en la calle 42 sur #78M-50.

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Curso de formación en sistemas básico

Este proceso formativo busca promover la alfabetización digital y así los ciudadanos podrían acercarse a las tecnologías de la información.

En este espacio los postulantes abordarán el manejo del sistema operativo Windows, ofimática con aplicativos y programas como Word, Excel, PowerPoint, gestión de archivos, navegación en internet, correo electrónico y seguridad informática inicial.

Fechas: Del 9 al 24 de abril de 2026.

Del 9 al 24 de abril de 2026. Horarios: De 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde.

De 2:00 de la tarde a 4:00 de la tarde. Lugar: Punto Vive Digital Veracruz ubicado en la calle 17 #4-65, piso dos.

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Curso de orientación para el trabajo

Aquí los ciudadanos serán parte de una estrategia que les permitirá desarrollar diferentes habilidades socioeconómicas, a su vez de habilidades blandas fundamentales, por medio de actividades prácticas, reflexión guiada y herramientas efectivas para la inserción productiva y el acceso a empleo formal.

Fecha: Del 14 abril 2026 de 2026.

Del 14 abril 2026 de 2026. Horarios: De 9:00 de la mañana a 12:00 de mediodía.

De 9:00 de la mañana a 12:00 de mediodía. Lugar: Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre en el Aula Centro de Innovación Gastronómico, en la calle 72 #51-62.

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