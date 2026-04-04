¿Quiere estudiar sismología y geología?: ICETEX abrió becas del 100% junto a la Universidad de Chile

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió una nueva convocatoria de becas internacionales dirigida a profesionales colombianos que tengan interés en desarrollar diferentes conocimientos en la gestión del riesgo de desastres, sismología y geología.

Esta oferta académica se desarrollará por medio de programas virtuales ofrecidos por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Universidad de Chile.

Dichas becas cubrirán el 100% del costo de la matrícula, teniendo como plazo para postularse hasta el próximo 8 de abril de 2026 a las 5:00 de la tarde, y debe llevarse a cabo única y exclusivamente por medio de la plataforma oficial del ICETEX.

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¿Cómo se desarrollarán las becas en sismología y geología virtuales de estudios en Chile del ICETEX?

La entidad menciona que estas becas se efectuará en dos convocatorias, las cuales aquí le explicaremos.

Primera convocatoria: Esta corresponde a un curso internacional en Geología de Suelos dirigido a ingenieros que no cuenten con una especialización, un programa completamente virtual que durará dos semanas, equivalente a 30 horas, el cual será llevado a cabo del 1 al 12 de junio del 2026, que tiene la finalidad de fortalecer la identificación y análisis de condiciones geológicas en proyectos de infraestructura y planificación territorial.

Segunda convocatoria: Aquí los postulantes tendrán la oportunidad de realizar un diplomado internacional en sismología, que se desarrollará también en modalidad virtual durante 19 semanas, que se realizará entre el 6 de julio y el 13 de noviembre de 2026, con el propósito de impulsar capacidades técnicas en análisis e interpretación de datos sismológicos y evaluación del peligro sísmico.

“Ambos programas están dirigidos a profesionales colombianos en áreas como ingeniería, geofísica, ciencias ambientales o disciplinas afines, vinculados con la evaluación de riesgos geológicos, investigación científica o formulación de políticas públicas relacionadas con la gestión del riesgo de desastres”, mencionó la entidad.

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¿Cómo aplicar a las becas en sismología y geología virtuales de estudios en Chile del ICETEX?

Le dejamos el paso a paso para poder aplicar para esta convocatoria académica ofrecida por el ICETEX, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Universidad de Chile.

Ingrese al portal web oficial del ICETEX www.icetex.gov.co

Seleccione en la parte superior la sección ‘ Becas ’ para después seleccionar la opción ‘ Becas para estudios en el exterior ’.

’ para después seleccionar la opción ‘ ’. Acceda en el apartado de ‘ becas vigentes ’.

’. Elija la oferta ‘Becas del 100 % para curso corto internacional virtual en el Programa de Capacitación en Geología de Suelos para Ingenieros no Especialistas – AGCID/Universidad de Chile’

‘Becas del 100 % para curso corto internacional virtual en el Programa de Capacitación en Geología de Suelos para Ingenieros no Especialistas – AGCID/Universidad de Chile’ Finalmente, en la parte inferior podrá postularse y seguir los pasos que le indica la entidad.

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