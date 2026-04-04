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06 abr 2026 Actualizado 03:41

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Medellín

ATENCIÓN: Explosión de un artefacto en Briceño deja un policía herido y daños en estación de policía

El reporte preliminar es de un policía herido.

Moto con explosivos detonada en la estación de policía de Briceño

Moto con explosivos detonada en la estación de policía de Briceño

Moto con explosivos detonada en la estación de policía de Briceño

Briceño- Antioquia

En las últimas horas se reportó un ataque con explosivos en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, en la parte externa de la estación de policía.

El reporte preliminar indica que una motocicleta con explosivos fue detonada en la zona céntrica y, por el momento, se reporta un policía herido qie tiene una herida en la rodilla izquierda, al parecer con fractura debido a la onda explosiva y los daños que generó en la estructura de la estación y sectores aledaños. Hay otras motos afectadas.

Por ahora se está evaluando la situación, mientras que las autoridades activaron un plan de seguridad para garantizar la seguridad en la zona. Por el momento no se sindica a ningún grupo ilegal como responsable, pero en ese territorio se disputan el frente 36 al mando de alias primo Gar y el Clan del Golfo.

En desarrollo…

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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