Ofrecen hasta 100 millones por la captura de los responsables del explosivo detonado en Briceño

Briceño- Antioquia

En la mañana de este sábado se está realizando un consejo de seguridad en el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, para conocer detalles del ataque con explosivos en el área urbana la noche del viernes santo , que dejó daños materiales en edificaciones de la zona y almenos cuatro motocicletas.

Aunque la hipótesis principal es que el artefacto explosivo dejado en una moto fue detonado, sin embargo, las autoridades están manejando otra posible versión y es que el explosivo habría sido lanzado desde un dron por hombres de alias Primo Gay, cabecilla del frente 36 de las disidencias.

Por estos hechos y con la intención de incentivar la denuncia para acelerar la investigación y esclarecer este ataque, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, está ofreciendo hasta 100 millones de pesos para quien denuncie a los responsables y capturarlos.

“Un artefacto explosivo que fue lanzado contra una garita ubicada frente a la estación de policía de este municipio. Como resultado de este hecho, dos de nuestros uniformados resultaron lesionados. Uno de ellos presenta una herida en la rodilla izquierda, al parecer con posible fractura, y el segundo policía presenta aturdimiento ocasionado por la fuerte explosión”, reportó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía Antioquia.

Se espera que finalizando la mañana se entreguen conclusiones de la reunión y los avances de las primeras investigaciones.