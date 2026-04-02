Aliste el bolsillo: estos son los peajes más caros de Colombia en Semana Santa 2026

Los vehículos beneficiarios de la Tarifa Diferencial de los peajes Estambul y CIAT, deberán acreditar un uso habitual de dichas estaciones.

En Semana Santa, es habitual que millones de colombianos viajen por las carreteras del país, si bien es importante tener en cuenta no solamente el gasto económico en gasolina, sino también el pago de los peajes.

Como todos los años, los valores de los peajes fueron actualizados a comienzos de 2026 por el Gobierno Nacional. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que las tarifas de peajes se ajustaron desde el pasado 16 de enero con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, el cual cerró en 5,10% en 2025, además de otros incrementos en algunos corredores según la concesión que los maneje.

En otras noticias: Se registró una explosión en peaje Casa Blanca de la vía Zipaquirá-Ubaté: murieron varias personas

Estas condiciones han provocado que el precio de los peajes en las vías de Colombia ya alcance o incluso supere los $29.000 para vehículos particulares de categoría I.

Los viajeros por carretera deben tener en cuenta que el costo total de los peajes hoy en día depende completamente de la ruta que vayan a tomar. Un viaje promedio puede incluir entre 3 y 6 peajes por trayecto, así que los precios para carros particulares pueden ser parecidos a estos:

Bogotá – Medellín: Alrededor de $100.000 en peajes ida y vuelta.

Alrededor de $100.000 en peajes ida y vuelta. Bogotá – Villavicencio: Alrededor de $40.000 a $60.000 en peajes ida y vuelta.

Sin embargo, estas cifras que corresponden a carros particulares pueden cambiar de acuerdo con el trayecto que se vaya a tomar, pues puede haber desvíos u otras condiciones que alteren la ruta.

Además, el impacto en el precio de los peajes es mucho mayor cuando se habla de transporte de carga y buses.

¿Cuál es el peaje más caro de Colombia en Semana Santa 2026?

Para el año 2026, el peaje de Cisneros en la vía Medellín - Bogotá, departamento de Antioquia, es el más costoso de Colombia para carros particulares.

Actualmente, su tarifa es cercana a los $29.400.

Lista de los peajes más caros de Colombia para carros particulares en Semana Santa 2026

El listado de los peajes más caros en 2026 para vehículos ligeros es el siguiente:

Cisneros: $29.400

Pipiral en la vía al Llano: Cerca de $29.100

Aburrá: Cerca de $27.300

Túnel de Oriente: Cerca de $26.275

Guaico: Cerca de $24.700

La Pintada: Cerca de $23.900

Es importante tener en cuenta que estos precios son aplicados para carros particulares y camionetas, que corresponden a la categoría I y son los más utilizados por los viajeros en las carreteras de Colombia.

Otros ejemplos de tarifas actuales de peajes por departamento son:

Antioquia: Trapiche $20.300 y Amagá $20.600.

Trapiche $20.300 y Amagá $20.600. Cundinamarca: Andes $15.200, El Roble $12.400 y Mondoñedo $9.900.

Andes $15.200, El Roble $12.400 y Mondoñedo $9.900. Región Caribe: Galapa $10.000 y Gambote $12.600.

Galapa $10.000 y Gambote $12.600. Valle del Cauca: Loboguerrero $12.400, Media Canoa $13.200 y Cencar $13.200.

¿Por qué subió el precio de los peajes en 2026?

El Gobierno Nacional ha definido una serie de factores responsables del incremento del precio de los peajes para 2026, si bien es necesario tener en cuenta que algunos subieron más que otros dependiendo del tipo de concesión y del corredor vial.

En primer lugar, es necesario precisar que el dato de inflación del año anterior, certificado por el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), siempre es el que define el principal ajuste.

Además, algunos peajes tienen aumentos adicionales pactados desde años anteriores de acuerdo con lo que dispongan los contratos de concesión.

Los costos operativos y de mantenimiento también influyen en el aumento del precio de los peajes, pues estos incluyen inversión en infraestructura vial y seguridad.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: