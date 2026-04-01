“Es importante que se tome la decisión de correr ese peaje”: alcalde de Zipaquirá

En diálogo con 6AM W de Caracol Radio, el alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, se refirió al accidente que se presentó en el peaje Casablanca en la vía Zipaquirá - Ubaté, que dejó varias personas fallecidas y más de 20 heridas.

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En su primera intervención, Rojas relató como ocurrió el siniestro vial. “Alrededor de las 5:45 AM, un accidente en la vía nacional que comunica la ciudad de Zipaquirá con la provincia de Ubaté, en el que se ve implicado una tractomula que, al parecer, se queda sin trenos en descenso de la vía de Ubaté hacia Zipaquirá. Desafortunadamente se vieron implicados allí familias que iban hacia Boyacá y regresaban hacia La Sabana y Bogotá”.

En el infortunio, se vieron implicados ocho vehículos y los más de 20 heridos están siendo atendidos en hospitales en Cajicá, Nemocón y Zipaquirá, donde se tienen 15 pacientes, dos de ellos menores de edad.

Asimismo, el alcalde informó, de acuerdo con el último reporte entregado por el subcomandante de Bomberos de Zipaquirá, que se están adelantando labores de levantamiento de criminalística para la extracción de algunos cuerpos que están a la espera de ser identificados de un vehículo que fue arrollado.

Por último, Rojas le hizo una petición al Gobierno nacional para evitar este tipo de siniestros. “Esta es una vía nacional, es importante que se establezca y que tomen la decisión de que pueda correrse ese peaje a un lugar mucho más alejado de ese descenso, en el que, comúnmente, por esa vía, se han presentado varios accidentes por el calentamiento de los frenos, sobre todo en los vehículos de más de tres toneladas".

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