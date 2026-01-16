Este es el peaje más caro en Colombia para el 2026: tarifa quedó en 29.400 pesos

Este es el peaje más caro en Colombia para el 2026 Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

Desde este viernes 16 de enero se presentó un aumento en el precio de los peajes en Colombia como consecuencia de la cifra del IPC (Índice de Precios al Consumidor) que reveló el Dane al cierre del año 2025 (5,10%). Esto implica que los viajeros que se desplacen por carretera deberán asumir un costo aún mayor mientras llegan a su sitio de destino.

Esta no es la única novedad frente a las nuevas tarifas de los peajes. Según anunció la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hay otros 15 que presentarán un incremento complementario que está ligado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050 de 2023.

“En estos casos, la actualización tarifaria corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización, de acuerdo con las condiciones específicas de conformidad con las resoluciones expedidas por Ministerio de Transporte para cada peaje”, explica la ANI

¿Qué peajes tendrán un aumento adicional en la tarifa?

De acuerdo a la Agencia Nacional de Infraestructura, los 15 peajes a quienes les aplica el incremento compensatorio en su tarifa para este 2026 son los siguientes:

El Placer (Nariño)

Cisneros (Antioquia)

Aburra (Antioquia)

Machetá (Cundinamarca)

El Carmen (Atlántico)

La Pintada (Antioquia)

Fusca (Cundinamarca)

Andes (Cundinamarca)

Unisabana (Cundinamarca)

Supia (Caldas)

Puerto Berrío (Antioquia)

Boquerón I (Cundinamarca)

Boquerón II (Cundinamarca)

Naranjal (Cundinamarca)

Pipiral (Meta).

Ahora bien, cada uno de estos peajes maneja un precio diferente en sus tarifas, por lo que unos cuentan con un precio más elevado con respecto a otros. Sin embargo, hay uno que se caracteriza por contar con una cifra final de 29.400 pesos que deberán asumir los viajeros al momento de pasar por allí.

¿Qué peaje será el más costoso en Colombia para el 2026?

A raíz del incremento determinado por la cifra del IPC, el peaje Cisneros, ubicado en la vía Medellín - Bogotá, pasó a ser la tarifa más alta en Colombia para este año 2026. Según indica su operador, el concesionario Vía del Nus, los precios quedaron ajustados de la siguiente manera de acuerdo al tipo de vehículo.

Categoría I: 29.400 pesos

29.400 pesos Categoría IE: 4.900 pesos

4.900 pesos Categoría II: 35.600 pesos

35.600 pesos Categoría IIE: 5.200 pesos

5.200 pesos Categoría III: 35.600 pesos

35.600 pesos Categoría IIIE: 5.200 pesos

5.200 pesos Categoría IV: 35.600 pesos

35.600 pesos Categoría IVE: 5.200 pesos

5.200 pesos Categoría V: 85.200 pesos

85.200 pesos Categoría VI: 107.600 pesos

107.600 pesos Categoría VII: 123.700 pesos.

Por otra parte, los peajes Trapiche y Cabildo, ubicados cerca del municipio de Girardota, pasaron a tener un precio de 20.300 pesos para el 2026. Mientras que el de Pandequeso, en la jurisdicción de Donmatías, cuenta con un valor de 17.700 pesos para vehículos de categoría I, es decir, los automóviles, camperos y camionetas.

¿Qué otros peajes son los más caros en Colombia?

Además de Cisneros, hay otros peajes en Colombia que sufrieron un aumento importante en sus tarifas para el 2026, por los que sus precios superan los 25.000 pesos para vehículos particulares. Estos quedaron establecidos de la siguiente manera: