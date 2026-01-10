Aumento en tarifa de peajes en el país: ¿Cuánto subirán?

A partir del próximo viernes 16 de enero comenzará a regir el aumento en las tarifas de varios peajes del país que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. El ajuste se hace con base en la inflación del año pasado, que según el DANE fue del 5,10 %.

Esto quiere decir que, en la mayoría de los casos, los peajes subirán exactamente ese porcentaje. Sin embargo, hay algunos donde el incremento será mayor, porque además del ajuste por inflación se aplicará un aumento adicional, que hace parte de un proceso de normalización definido por el Gobierno desde años anteriores.

En total, son 15 peajes los que tendrán ese aumento doble. Entre ellos están El Placer en Nariño, varios del proyecto Accesos Norte en Cundinamarca, peajes de las concesiones Pacífico 2 y Pacífico 3, y varios ubicados en la vía Bogotá–Villavicencio, como Boquerón y Pipiral.

Además, hay dos peajes, Amagá, en Antioquia, y Laberinto, entre Huila y Putumayo, donde el aumento incluye el IPC más un incremento gradual, que está ligado a la entrega de tramos específicos de las obras viales.

En el caso del proyecto Conexión Antioquia–Bolívar, algunos peajes tendrán un aumento del IPC más un dos por ciento adicional, con el objetivo de mantener las tarifas diferenciales para vehículos de transporte público y privado en esa región .

La ANI también aclaró que hay peajes que ya empezaron a aplicar el aumento desde los primeros días de enero, dependiendo de lo establecido en cada contrato de concesión. Algunos subieron el 1, el 9, el 10 o el 15 de enero.

Finalmente, la entidad explicó que estos incrementos no son una decisión discrecional, sino que hacen parte de los contratos vigentes y buscan cubrir la inflación y el avance de las obras en las vías concesionadas del país.