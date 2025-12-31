Invías asumirá control del peaje de Turbaco tras reversión de Autopistas del Caribe en 2026

El pasado 29 de diciembre de 2025, Autopistas del Caribe S.A.S. y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), celebraron un acuerdo de transacción mediante el cual las partes realizaron concesiones recíprocas que dieron lugar a la terminación anticipada, de mutuo acuerdo y por causales no imputables a las Partes, del Contrato de Concesión No. 002 de 2021.

Durante la ejecución del Contrato se presentaron diversos hechos de protesta social que activaron la obligación de riesgos a cargo de la ANI de compensación por menor recaudo de los peajes existentes, entre ellos, Turbaco, Sabanagrande y Galapa; y por la no instalación y operación del peaje Arroyo de Piedra. No obstante, el concesionario manifestó que el impacto de dichas situaciones le impidió alcanzar el cierre financiero del proyecto.

Con base en lo anterior, se reconoció un Evento Eximente de Responsabilidad que se extendió desde 21 de septiembre de 2022 hasta 31 de octubre de 2025.

En ese contexto, el concesionario demandó a la ANI en mayo de 2024 ante un Tribunal Comercial Internacional, administrado por el Centro Internacional de Resolución de Disputas, solicitando la terminación anticipada del contrato y el reconocimiento de perjuicios por un valor que asciende a COP $1.290.551.050.234. Ambas partes presentaron sus argumentos en la primera ronda de escritos y, posteriormente, consideraron pertinente avanzar hacia una terminación consensuada que resolviera integralmente sus diferencias.

Como resultado de la transacción, se alcanzó un acuerdo que permitió a la ANI ahorrar cerca del 63% de las pretensiones del concesionario, sin que esto implicara reconocimiento alguno sobre el fondo de las pretensiones. Las sumas acordadas serán pagadas con los recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo del proyecto, sin necesidad de acudir a recursos del Presupuesto General de la Nación, y serán tenidas en cuenta al momento de liquidar el Contrato. El acuerdo de transacción pondrá fin al Tribunal Internacional y permite gestionar el riesgo de una eventual condena de mayor cuantía a la Nación, cuya definición habría ocurrido hacia mayo de 2027, con los costos financieros asociados a la prolongación del proceso.

En vista de lo anterior, durante la Etapa de Reversión el concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. continuará con sus labores de operación y mantenimiento del corredor, así mismo, efectuará la operación y recaudo de las estaciones de peaje existentes por un período de 200 días a partir del 02 de enero de 2026, cumplido este término la infraestructura asociada al corredor, así como los peajes serán entregados al INVIAS.