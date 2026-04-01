Tensión Gobierno- Banco de la República: ¿qué implica para la estabilidad económica del país?

En Hora20, una mirada a la discusión que hubo hoy en la junta directiva del Banco de la República, el aumento en las tasas de referencia y la posición del gobierno, en cabeza del Ministro de Hacienda. Después, el análisis de la reducción del desempleo, el aumento de la contratación estatal y el estancamiento de la informalidad. Al final, lo que viene con el nuevo impuesto al patrimonio.

Lo que dicen los panelistas

Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República, economista y consultora, calificó como lamentable lo ocurrido, “esta posición del ministro no tiene antecedentes, él tiene la misión legal de presidir la junta, él no puede simplemente retirarse, no es potestativo de él, él acepta esas condiciones como ministro”. Detalló que la posición del Gobierno representa una ruptura institucional y una afectación a la autoridad monetaria.

Manifestó que esta decisión tiene implicación en los mercados, porque al ver que el banco central no opera ni toma decisiones, pues no se toman medidas contra la inflación, “entonces se afianza una narrativa de que el banco es un obstáculo para los propósitos del gobierno”.

De otro lado, explicó el trabajo que se realiza en el Banco de la República, “antes de la reunión de la Junta hay muchas sesiones de trabajo en la que codirectores hacen solicitudes al equipo técnico, hacen cálculos de riesgos, balances, lo que se debe incorporar para formarse una idea. En el seno de la junta hay posiciones estudiadas y el Ministerio de Hacienda participa, entonces hay posiciones y se vota para sacar decisión”. También comentó que es importante entender que la misión del Banco es un mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo de la moneda y controlar la inflación.

Para Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, abogado y columnista, la posición del Gobierno es un ataque a la ética y el rigor del Banco de la República, “los acusó de defender intereses de particulares y eso es grave para la institucionalidad porque genera dudas en todos los mercados y las personas que quieren invertir y lo que se buscaba, que era una baja en la inflación, tendrá el efecto contrario”.

Explicó que se ha querido engañar al país con la expectativa de inflación, “la que teníamos antes del mínimo era del 4% y ahora, con la subida del salario mínimo, esa expectativa es más del 6,5%, entonces esto le afecta a todo el mundo”. En esa medida, resaltó que el Banco responsablemente se anticipa, “por eso hay expectativa de inflación, porque mira cómo se mueve la economía y qué pasa si no se toman decisiones, y su función es mirar para adelante”.

Jorge Restrepo, economista, profesor en la Universidad Javeriana y columnista, planteó que la preocupación de esa tensión está relacionada con las consecuencias, “en lo económico lo veremos en los mercados. Inversionistas que compran bonos, los ahorradores en Colombia que tienen sus ahorros, ellos deben estar preocupados porque estamos sin autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, en la medida en que el gobierno quiere bloquear el poder autónomo del Banco”. En lo jurídico, dijo que le preocupa mucho la frase del ministro en la rueda de prensa al salir de la Junta diciendo que no le da validez a la decisión de aumentar la tasa y que el gobierno la invalidaba.

Planteó que, si bien en Estados Unidos también se ha visto una tensión entre el banco central y la Casa Blanca, considera que el gobierno Trump no se atrevió a tanto como el presidente Petro.

Manifestó que la decisión de la Junta es la correcta, “es una decisión que está en favor del bienestar, busca el beneficio de los colombianos porque parar la inflación protege cada peso que ingresa a un colombiano”. También comentó que hay vientos en contra de la economía, como el aumento de precios y las presiones por el asunto energético, “hay que responder a todo esto y el Banco tiene esa misión”.

Juan Carlos Muñiz Pacheco, experto en finanzas públicas y desarrollo territorial, exsecretario de Desarrollo Económico de Barranquilla y expresidente de Findeter, manifestó que es una lástima que las entidades no se pongan de acuerdo, “la decisión no fue unánime y el mensaje que se envía es complicado porque los más afectados son las familias pobres del país ante un aumento de la tasa de crédito”. Rescató que, si bien hay que respetar la institucionalidad, el Banco debió concertar, “ha hecho dos subidas en tres meses cuando el empleo está bien, cuando la economía crece, la inflación estaba en 5,1 y aumenta dos veces el interés, en últimas, todos y los mercados se estresarán y el mensaje que se envía no está bien”.

Por otro lado, se preguntó si el Banco no se anticipa a las decisiones, “en la región no es tan diferente y algunos mantienen sus tasas y otros las bajan, ¿Era bueno tomar una decisión así en esta época electoral? ¿No era mejor esperar un poco y mantener la tasa en un escenario más conservador Creo que se anticipan con mucha antelación a eventos que puedan ocurrir”.