“No somos partícipes de una posición de oposición suicida”: Petro por tasa del Banco de la República

ABC de los 7 decretos expedidos por el Gobierno Petro: Emergencia económica, impuestos, ayudas y más

Por primera vez desde la ejecución de la Constitución de 1991, el Gobierno se levanta de la mesa de negociación del Banco de la República, tras el disgusto que generó que la junta determinara un incremento de 100 puntos básicos en su tasa de interés, que la ubica en 11.25%.

Fue el ministro de Hacienda, Germán Ávila quien decidió retirarse anticipadamente de la reunión del Emisor; sin embargo, la Junta del Banco de la República subió la tasa al 11.25%.

Por lo cual, el presidente Gustavo Petro ratificó la decisión, y aseguró que tal cual y cómo lo anticipó, "la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana".

“El Gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida”, dijo.

¿Qué más dijo el presidente sobre el Banco de la República?

Señaló que es una decisión política de oposición, para que el pueblo resulte pagando las ganancias de los dueños de la deuda pública con presupuesto nacional.

“La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”, ratificó.

También aseguró que la subida de la tasa de interés revaloriza el peso, perjudica a los exportadores, hace más costosa la deuda y busca que el país llegue a un colapso fiscal.