Gobierno abandona Junta del Banco de la República por manejo de política monetaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó este martes su retiro de la junta directiva del Banco de la República, en medio de un fuerte desacuerdo con la propuesta de cuatro codirectores de elevar la tasa de interés en 100 puntos básicos.

Ávila manifestó que el Gobierno nacional rechazó de plano la iniciativa, argumentando sus graves efectos negativos para la economía del país. “Esta medida iría en contra del crecimiento y la reactivación que necesitamos en este momento”, señaló el ministro durante una rueda de prensa.

Además, el funcionario añadió que el Gobierno marcará distancia con el Banco Central hasta que esta entidad muestre coherencia con la realidad económica del país. “Esperamos que el banco priorice el bienestar de los colombianos y no medidas que profundicen la desaceleración”, enfatizó Ávila.

La decisión genera tensiones entre el Ejecutivo y el emisor, en un contexto de presiones inflacionarias y desafíos fiscales. Fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron que se evaluarán próximos pasos para garantizar la estabilidad macroeconómica.

También planteo necesario evaluar con detenimiento las funciones del Banco de la República y las decisiones que adopta a la hora de subir o bajar las tasas de interés de referencia.