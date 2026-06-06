Una mirada al mundo: Elecciones en Perú, guerra en Oriente Medio y protestas en Chile

En Hora20 una mirada al mundo porque el próximo domingo Perú acudirá a las urnas para elegir en una reñida segunda vuelta al próximo presidente de ese país; después, el análisis a las tensiones entre líderes políticos, un alto al fuego que enfrenta obstáculos y el futuro de la estabilidad de Oriente Medio. Al final, y de regreso en América Latina, las intensas protestas que vive Chile.

Lo que dicen los panelistas

Desde Washington, Javier Garay, politólogo, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad Externado, planteó que en el caso de Perú es recurrente la inestabilidad política por razones institucionales, “pero esto también refleja de cierta manera los cambios en materia de cultura política que han acontecido no solamente en el ámbito latinoamericano, sino en el ámbito global”. Manifestó que se ve un voto en contra y menos un voto en favor de un candidato, “esto efectivamente puede anticipar una mayor inestabilidad en los próximos meses, que se facilita por razones institucionales, constitucionales, porque el caso del Perú es muy fácil sacar a los presidentes en ejercicio del poder”.

Explicó que bajo el enfrentamiento Estados Unidos-Irán o Estados Unidos-Israel-Irán hay una guerra sin objetivos claros, “eso es algo que se preguntan mucho y que hay muchas críticas aquí en el entorno político en Washington en contra de esa decisión que tomó el presidente, además, no creo que haya incentivos claros para que haya realmente una solución porque, lamentablemente, lo que hizo el presidente Trump con esta decisión fue fortalecer el régimen de los ayatolás”.

Para Juan Nicolás Garzón, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de La Sabana, consultor, experto en asuntos latinoamericanos, el sistema peruano está diseñado para que en cualquier momento, si cambian los vientos políticos para un presidente, ese presidente salga del ejercicio del poder, “hay algo que es muy especial en el caso de Perú y es esta figura de la capacidad moral permanente, porque al final sí hay una coalición y partir de un criterio particular, dicen que el presidente en ejercicio no tiene las capacidades para ser moralmente presidente, entonces puede dejar de serlo”. De otro lado, dijo que estas elecciones representan una manifestación de lo que sucede en muchos lugares del mundo, “es esta fractura política que se vive en muchos países, entre ellos los de América Latina”. También explicó que Keiko Fujimori llega a esta elección con un poco más de favorabilidad y de probabilidad de llegar al poder, a diferencia de lo que pasó en otros casos, “algunos consideran que ha habido una especie de disminución del antifujimorismo porque ella representa el establishment conservador y el orden económico liberal”.

Mauricio Sáenz Barrera, periodista y editor de análisis de Connectas, comentó que lo que ocurre en Perú se trata de un problema en muy buena parte de la estructura constitucional por cuenta de lo que considera es un extraño presidencialismo, semipresidencialismo o semiparlamentarismo, “habría que pensar que Keiko Fujimori ofrece justamente por esa razón un panorama un poco más estable para una gran masa de peruanos”, sin embargo, manifestó que las dos candidaturas pueden ser un reflejo del proceso de deterioro de la democracia que se ha visto en los últimos años, “Roberto Sánchez representa una tendencia de izquierda con una propuesta reconstituyente que en muchas partes, sobre todo en las grandes ciudades, produce un efecto negativo en el electorado”.

Sobre el futuro de la guerra en Oriente Medio, dijo que Irán no está en este momento muy interesado en el diálogo porque la guerra no ha venido transcurriendo en forma favorable para Estados Unidos, “la verdad es que uno de los grandes misterios que comentan mucho también en los medios norteamericanos es por qué Trump resolvió de un momento a otro lanzar esta guerra”.

Desde Lima, Farid Kahhat, internacionalista, analista político y profesor universitario peruano, explicó que las encuestas de opinión, sobre todo la de la empresa que tiene el mejor récord, que es Ipsos, muestran que la distancia que favorecía a Keiko Fujimori en la campaña de segunda vuelta se ha reducido al punto de que ya en la última encuesta se ha revertido, y por primera vez en esta campaña en segunda vuelta, Roberto Sánchez ha pasado a primer lugar, “si Sánchez es presidente, es muy probable que Keiko Fujimori, como hizo en 2021, alegue que hubo un fraude electoral, y nuevamente sin evidencia, pero lo que puede cambiar respecto a 2021 es el papel de Estados Unidos con Donald Trump en la presidencia”. Remarcó que Perú se enfrenta a una disyuntiva peculiar, “con el fujimorismo, la probabilidad de que se den condiciones de gobernabilidad es mayor, por la sencilla razón de que el fujimorismo, de ganar la presidencia, pasaría a controlar no sólo el Ejecutivo, sino que está muy cerca de una mayoría en ambas cámaras del Congreso”.