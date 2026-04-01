“Es una selección que admiro”: Roberto Martínez, DT de Portugal, sobre Colombia

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, se refirió a la preparación de su equipo de cara a la Copa del Mundo 2026, en medio de su gira por México y Estados Unidos, donde igualó 0-0 ante el combinado mexicano y ahora enfrentará a Estados Unidos en Atlanta.

Durante su intervención, el entrenador destacó su conexión con el fútbol colombiano y recordó su experiencia junto a Hugo Rodallega:

“He hablado muchas veces y he dicho que tuve el privilegio de trabajar con un colombiano que me marcó mucho a mí. Trabajé con Hugo Rodallega un tiempo en la Premier League. Fue descubrir la cultura colombiana dentro de un fútbol que admiro muchísimo: la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero con mucha confianza en su capacidad individual”.

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Además, Martínez explicó la importancia de salir de Europa en esta fase de preparación:

“Venir a México era muy importante para preparar muchos conceptos que van a ser complejos durante el Mundial. Pudimos habernos quedado en Portugal y jugar en casa, pero era un error. Acá tuvimos que cambiar de horario, tomar vuelos, y eso es lo que nos va a preparar para el Mundial”.

El seleccionador también tuvo palabras para la Selección Colombia, rival al que enfrentará en fase de grupos:

“Dentro de eso está Colombia, que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de sus jugadores, sino por la organización que tiene. Será un ambiente exigente en Miami, en un momento del año donde la humedad y el calor van a ser importantes”.

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Colombia y Portugal comparten el Grupo K junto a Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El esperado duelo entre Colombia y Portugal se disputará el 27 de junio a las 6:30 p.m. (hora Colombia) en Miami, en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos del grupo.