Tolima vs Águilas Doradas EN VIVO | Siga el minuto a minuto la fecha 14 de la Liga Colombiana

Deportes Tolima atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada, respaldado por un sólido rendimiento durante el mes de marzo. El conjunto Vinotinto y oro ha conseguido en ese periodo la mitad de sus victorias en el campeonato y llega a este compromiso con una racha de cinco partidos sin perder en la Liga Colombiana 3 triunfos y 2 empates.

Además, en medio de ese buen presente, Tolima logró clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que refuerza la confianza del equipo de cara a este tramo decisivo del semestre. Con estos resultados, se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

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Águilas Doradas un rival que llega motivado y que promete ser exigente. El equipo de Rionegro viene de vencer 1-0 a Alianza, alcanzando su quinta victoria en 13 partidos 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas, lo que lo mantiene cerca de los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

Si bien ha tenido altibajos a lo largo del torneo, Águilas atraviesa un momento positivo, ya que no pierde en sus dos presentaciones más recientes 1 victoria y 1 empate. Además, su rendimiento como visitante ha sido destacado en las últimas jornadas, acumulando tres salidas sin derrota 2 triunfos y 1 empate, con dos porterías en cero.

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