Tolima vs Águilas Doradas EN VIVO | Siga el minuto a minuto la fecha 14 de la Liga Colombiana
Tolima y Águilas serán los encargados de cerrar está fecha 14 de la Liga Colombiana
Deportes Tolima atraviesa uno de sus mejores momentos en la temporada, respaldado por un sólido rendimiento durante el mes de marzo. El conjunto Vinotinto y oro ha conseguido en ese periodo la mitad de sus victorias en el campeonato y llega a este compromiso con una racha de cinco partidos sin perder en la Liga Colombiana 3 triunfos y 2 empates.
Además, en medio de ese buen presente, Tolima logró clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que refuerza la confianza del equipo de cara a este tramo decisivo del semestre. Con estos resultados, se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares de la tabla.
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Águilas Doradas un rival que llega motivado y que promete ser exigente. El equipo de Rionegro viene de vencer 1-0 a Alianza, alcanzando su quinta victoria en 13 partidos 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas, lo que lo mantiene cerca de los puestos de clasificación a los cuadrangulares.
Si bien ha tenido altibajos a lo largo del torneo, Águilas atraviesa un momento positivo, ya que no pierde en sus dos presentaciones más recientes 1 victoria y 1 empate. Además, su rendimiento como visitante ha sido destacado en las últimas jornadas, acumulando tres salidas sin derrota 2 triunfos y 1 empate, con dos porterías en cero.
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Siga el minuto a minuto del partido
¡Gooooool! Deportes Tolima 1, Águilas Doradas 1. Luis Sandoval (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Remate parado por bajo a la izquierda. Juan Torres (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Diego Hernández.
Remate rechazado de Daniel Pedrozo (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adrián Parra.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Ricaurte intentó un pase en profundidad pero Javier Mena estaba en posición de fuera de juego.
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Yoimar Moreno.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Andrés Salazar.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Luis Sandoval (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jherson Mosquera.
Remate rechazado de Luis Sandoval (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Juan Torres.
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jorge Obregón (Águilas Doradas).
Remate rechazado de Juan Torres (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luis Sandoval.
Jherson Mosquera (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Diego Hernández (Águilas Doradas).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jorge Obregón (Águilas Doradas).
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Jherson Mosquera sustituyendo a Ever Valencia.
¡Gooooool! Deportes Tolima 0, Águilas Doradas 1. Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) convirtió el penalti remate con la derecha al centro de la portería.
Decisión del VAR: Penalti Águilas Doradas.
Penalti cometido por Brayan Rovira (Deportes Tolima) tras una falta dentro del área.
Penalti a favor del Águilas Doradas. Jorge Rivaldo sufrió falta en el área.
Ever Valencia (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorge Obregón (Águilas Doradas).
Yoimar Moreno (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Yoimar Moreno (Deportes Tolima).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Juan Torres (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luis Sandoval.
Remate fallado por Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luis Sandoval.
Falta de Cristian Arrieta (Deportes Tolima).
Juan Roa (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Adrián Parra intentó un pase en profundidad pero Cristian Arrieta estaba en posición de fuera de juego.
Adrián Parra (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Hernán Lópes (Águilas Doradas).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Andrés Ricaurte (Águilas Doradas).
Remate fallado por Cristian Arrieta (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Remate fallado por Jorge Obregón (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Javier Mena.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento