Fortaleza CEIF e Inter de Bogotá no se sacan ventaja en un duelo de arranque explosivo
Un 1-1 con goles en los primeros minutos dejó a ambos equipos con sensaciones cortas en un partido de bajo ritmo.
Fortaleza e Inter de Bogotá repartieron puntos tras empatar 1-1 en un compromiso que comenzó con intensidad, pero que fue perdiendo brillo con el paso de los minutos. El encuentro tuvo un arranque eléctrico, con dos goles en los primeros compases que hicieron pensar en un duelo abierto, aunque finalmente no fue así.
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El conjunto local golpeó primero muy temprano en el partido. Apenas al minuto 3, Jhon Velásquez abrió el marcador, sorprendiendo a la defensa rival y desatando la ilusión en las tribunas. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Inter reaccionó casi de inmediato y encontró el empate al minuto 9 por medio de Johan Caballero, quien aprovechó un descuido para igualar las acciones.
Tras ese inicio vibrante, el compromiso cambió completamente de dinámica. El juego se tornó disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas claras y un ritmo bajo que impidió que alguno de los dos equipos inclinara la balanza a su favor. Aunque hubo intentos aislados, ninguno logró generar el suficiente peligro para romper la igualdad.
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El empate deja a Fortaleza con la sensación de seguir siendo un rival incómodo, capaz de complicar a equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Por su parte, Inter continúa mostrando señales de irregularidad y se mantiene en la séptima posición con 22 puntos, a la espera de otros resultados que definan su panorama en la fecha.
En la próxima jornada, Fortaleza volverá a jugar en casa, esta vez frente a Águilas Doradas, mientras que Inter buscará recuperarse como local cuando reciba a Alianza Valledupar en un duelo clave para sus aspiraciones.
Reviva acá el minuto a minuto del partido:
Final del partido, Fortaleza FC 1, Inter Bogotá 1.
Final segunda parte, Fortaleza FC 1, Inter Bogotá 1.
Remate fallado por Samir Mayo (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Larry Vásquez.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Yulián Gómez (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Juan Valencia.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Juan Valencia sustituyendo a Kevin Parra.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza FC).
Dereck Moncada (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Fortaleza FC. Andrés Arroyo intentó un pase en profundidad pero Richardson Rivas estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Yulián Gómez (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Ian Poveda con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Jeferson Medina.
Remate fallado por Andy Batioja (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Andrés Arroyo.
Falta de Leonardo Pico (Fortaleza FC).
Ian Poveda (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ian Poveda (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kevin Parra.
Remate rechazado de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ian Poveda con un centro al área.
Falta de Jonathan Marulanda (Fortaleza FC).
Kevin Parra (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Marulanda (Fortaleza FC).
Fuera de juego, Inter Bogotá. Dereck Moncada intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Ian Poveda sustituyendo a Facundo Boné.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Samir Mayo sustituyendo a Rubén Manjarrés debido a una lesión.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Santiago Vivas sustituyendo a Sebastián Navarro.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Rubén Manjarrés (Inter Bogotá).
Remate parado por bajo a la izquierda. Rubén Manjarrés (Inter Bogotá) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Larry Vásquez.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Miguel Silva (Fortaleza FC).
Remate fallado por Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kevin Parra con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Jonathan Marulanda.
Remate rechazado de Andy Batioja (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Santiago Cuero con un centro al área.
Andy Batioja (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yulián Gómez (Inter Bogotá).
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Dereck Moncada sustituyendo a Johan Caballero.
Falta de Santiago Cuero (Fortaleza FC).
Johan Caballero (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Andy Batioja sustituyendo a Joan Cajares.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Richardson Rivas sustituyendo a Jhon Velásquez.
Falta de Jeferson Medina (Fortaleza FC).
Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de Larry Vásquez (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Carlos Vivas.
Remate parado por bajo a la izquierda. Andrés Arroyo (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Herrera.
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Caballero (Inter Bogotá).
Leonardo Pico (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Johan Caballero.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jhon Velásquez (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Andrés Arroyo.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Andrés Arroyo (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Rubén Manjarrés (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Joan Cajares (Fortaleza FC).
Empieza segunda parte Fortaleza FC 1, Inter Bogotá 1.
Final primera parte, Fortaleza FC 1, Inter Bogotá 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yulián Gómez.
Rubén Manjarrés (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Leonardo Pico (Fortaleza FC).
Remate fallado por Andrés Arroyo (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Andrés Arroyo (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sebastián Herrera con un pase de cabeza.
Remate fallado por Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área.
Remate fallado por Jonathan Marulanda (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Andrés Arroyo (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yulián Gómez.
Falta de Jhon Velásquez (Fortaleza FC).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Rubén Manjarrés.
Remate fallado por Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Facundo Boné.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Miguel Silva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Johan Caballero (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti con un pase de cabeza.
Joan Cajares (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Corner,Fortaleza FC. Corner cometido por Rubén Manjarrés.
Sebastián Herrera (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Mateo Rodas (Inter Bogotá).
¡Gooooool! Fortaleza FC 1, Inter Bogotá 1. Johan Caballero (Inter Bogotá) remate con la derecha desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Kevin Parra.
Remate fallado por Sebastián Navarro (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jhon Velásquez.
Remate rechazado de Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de Rubén Manjarrés.
¡Gooooool! Fortaleza FC 1, Inter Bogotá 0. Jhon Velásquez (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Andrés Arroyo.
Remate fallado por Sebastián Herrera (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrés Arroyo.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento