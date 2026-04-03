Fortaleza CEIF e Inter de Bogotá no se sacan ventaja en un duelo de arranque explosivo

Un 1-1 con goles en los primeros minutos dejó a ambos equipos con sensaciones cortas en un partido de bajo ritmo.

Fortaleza e Inter de Bogotá repartieron puntos tras empatar 1-1 en un compromiso que comenzó con intensidad, pero que fue perdiendo brillo con el paso de los minutos. El encuentro tuvo un arranque eléctrico, con dos goles en los primeros compases que hicieron pensar en un duelo abierto, aunque finalmente no fue así.

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El conjunto local golpeó primero muy temprano en el partido. Apenas al minuto 3, Jhon Velásquez abrió el marcador, sorprendiendo a la defensa rival y desatando la ilusión en las tribunas. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que Inter reaccionó casi de inmediato y encontró el empate al minuto 9 por medio de Johan Caballero, quien aprovechó un descuido para igualar las acciones.

Tras ese inicio vibrante, el compromiso cambió completamente de dinámica. El juego se tornó disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas claras y un ritmo bajo que impidió que alguno de los dos equipos inclinara la balanza a su favor. Aunque hubo intentos aislados, ninguno logró generar el suficiente peligro para romper la igualdad.

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El empate deja a Fortaleza con la sensación de seguir siendo un rival incómodo, capaz de complicar a equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Por su parte, Inter continúa mostrando señales de irregularidad y se mantiene en la séptima posición con 22 puntos, a la espera de otros resultados que definan su panorama en la fecha.

En la próxima jornada, Fortaleza volverá a jugar en casa, esta vez frente a Águilas Doradas, mientras que Inter buscará recuperarse como local cuando reciba a Alianza Valledupar en un duelo clave para sus aspiraciones.

Reviva acá el minuto a minuto del partido: