Deportivo Cali golpea en Barranquilla y se mete en los ocho

Deportivo Cali dio un golpe clave en la lucha por entrar a los cuadrangulares al vencer 1-2 a Junior de Barranquilla en un partido intenso, cargado de fricción y momentos determinantes. El equipo visitante supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose tres puntos de oro que lo ubican dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.

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El encuentro arrancó con tensión y una gran oportunidad para el Cali. Al minuto 22′, el árbitro sancionó penal a su favor, pero Avilés Hurtado desperdició la ocasión al enviar el balón por encima del arco. A pesar de ese fallo, el equipo no bajó los brazos y encontró recompensa minutos después.

Al 31’, tras un rápido contragolpe, Steven “Titi” Rodríguez, apareció para abrir el marcador y silenciar el estadio. El primer tiempo dejó ver un duelo cortado, con constantes faltas y varias tarjetas que afectaron el ritmo del juego.

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En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo similar, con pocas opciones claras, hasta que nuevamente Rodríguez se vistió de figura. Al minuto 71, sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo, un gol de gran factura imposible de detener para el arquero.

Junior reaccionó en el tramo final. Al 88’, una jugada generada por Joel Canchimbo terminó en penal, que fue bien ejecutado por Luis Muriel para descontar. Sin embargo, no hubo tiempo para más y el Cali aseguró la victoria.

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Con este resultado, el equipo vallecaucano asciende a la séptima posición con 22 puntos, metiéndose en zona de clasificación. Ahora recibirá a Llaneros en casa. Por su parte, Junior deberá cambiar rápidamente el chip, ya que enfrentará a Palmeiras por la Copa Libertadores, antes de visitar a Águilas Doradas en liga.

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