Deportivo Cali golpea en Barranquilla y se mete en los ocho
Con doblete de Steven “Titi” Rodríguez, el conjunto azucarero se impuso 1-2 y se mete en zona de clasificación.
Deportivo Cali dio un golpe clave en la lucha por entrar a los cuadrangulares al vencer 1-2 a Junior de Barranquilla en un partido intenso, cargado de fricción y momentos determinantes. El equipo visitante supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose tres puntos de oro que lo ubican dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.
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El encuentro arrancó con tensión y una gran oportunidad para el Cali. Al minuto 22′, el árbitro sancionó penal a su favor, pero Avilés Hurtado desperdició la ocasión al enviar el balón por encima del arco. A pesar de ese fallo, el equipo no bajó los brazos y encontró recompensa minutos después.
Al 31’, tras un rápido contragolpe, Steven “Titi” Rodríguez, apareció para abrir el marcador y silenciar el estadio. El primer tiempo dejó ver un duelo cortado, con constantes faltas y varias tarjetas que afectaron el ritmo del juego.
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En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo similar, con pocas opciones claras, hasta que nuevamente Rodríguez se vistió de figura. Al minuto 71, sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo, un gol de gran factura imposible de detener para el arquero.
Junior reaccionó en el tramo final. Al 88’, una jugada generada por Joel Canchimbo terminó en penal, que fue bien ejecutado por Luis Muriel para descontar. Sin embargo, no hubo tiempo para más y el Cali aseguró la victoria.
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Con este resultado, el equipo vallecaucano asciende a la séptima posición con 22 puntos, metiéndose en zona de clasificación. Ahora recibirá a Llaneros en casa. Por su parte, Junior deberá cambiar rápidamente el chip, ya que enfrentará a Palmeiras por la Copa Libertadores, antes de visitar a Águilas Doradas en liga.
Reviva acá la transmisión del partido:
Reviva el EN VIVO del minuto a minuto del partido:
Finaliza el partido
Junior de Barranquilla 1-2 Deportivo Cali
Tiempo adicional
Se sumarán seis minutos más.
GOOOOOOOL DE JUNIOR
Muriel no falla el penal
A favor del Junior
Penal falta de Tello sobre Canchimbo
Sostiene el partido el Cali
Ataca Junior pero Cali maneja los tiempo del partido
No aguantó más el jugador del Cali
Andrés Correa se va por molestias, entra Tello
Delante del arco y solo
Se salvó el Cali, falla Luis Muriel.
La mandó a la tribuna
Daniel Giraldo No aprovecha la jugada en ataque para el Cali
Ataca Junior
Tiro de esquina para Junior
GOOOOOOOOL DE CALI
Golazo del “Titi” Rodríguez al angulo
Cambios en Cali
Entra Daniel Giranlo y Emmanuel Reynoso.
Tiro de esquina para Junior
Gran jugada de Canchimbo que logra atajar Rodriguez.
Contra del Cali
Tiro libre peligroso a favor del visitante
Oportunidad para Junior
Luis Muriel logra pasar a Julian quiñones pero el remate se va arriba.
Otra seguida para el Cali
Orozco es amonestado por una falta sobre Guillermo Paiva.
Otro más para el Cali
Alejándro Rodríguez es amonestado por demorar el saque
Fuera de lugar del Junior
Luis Muriel estaba adelantado.
Se va Teo Gutiérrez
Entra Luis Muriel
Un solo cambio en Cali
Sale Ronaldo Pájaro por Andrés Colorado.
Triple cambio en Junior
Entran Kevin Pérez, Daniel Rivera y Guillermo Paiva por
Brayan Castrillón, Jermein Peña y Cristian Barrios.
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón
Finaliza el primer tiempo
Junior de Barranquilla 0-1 Deportivo Cali
Tiempo adicional
Se sumarán seis minutos más.
Posesión para el local
Junior tiene el balón.
Jugador del Cali en el suelo
Felipe Aguilar se golpea la cabeza con Jermein Peña.
Las contras son la clave
Cali juega con bloque bajo.
GOOOOOOOOOL DEL CALI
“Titi” Rodríguez anota luego de un gran contragolpe.
El arbitro mostro dos amarillas
Había expulsado a dos jugadores pero revirtió la decisión.
Otra para el Cali
Ronaldo Pájaro es amonestado.
Lo mandó por arriba
Falla el penal Avilés Hurtado.
Penal en Barranquilla
A favor del Cali , una mano de Jannenson Sarmiento
Revisa algo el arbitro
Una jugada dentro del área a favor del Cali.
Otra más para el visitante
No se hablan los jugadores del Cali.
Llego tarde el defensa
Primera para el Cali, Felipe Aguilar.
Sale mal el portero pero se salva el local
Desaprovecha Ortiz la oportunidad, se salva Junior.
Oportunidad para el Cali
Juan Dinneno desaprovecha una gran oportunidad.
Ataca el visitante
Deportivo Cali propone una presión alta.
Inicia el partido
Ya rueda el balón
¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!
Camino al estadio el equipo local