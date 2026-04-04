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06 abr 2026 Actualizado 03:13

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Liga Colombiana

Deportivo Cali golpea en Barranquilla y se mete en los ocho

Con doblete de Steven “Titi” Rodríguez, el conjunto azucarero se impuso 1-2 y se mete en zona de clasificación.

Deportivo Cali dio un golpe clave en la lucha por entrar a los cuadrangulares al vencer 1-2 a Junior de Barranquilla en un partido intenso, cargado de fricción y momentos determinantes. El equipo visitante supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose tres puntos de oro que lo ubican dentro del grupo de los ocho mejores del campeonato.

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El encuentro arrancó con tensión y una gran oportunidad para el Cali. Al minuto 22′, el árbitro sancionó penal a su favor, pero Avilés Hurtado desperdició la ocasión al enviar el balón por encima del arco. A pesar de ese fallo, el equipo no bajó los brazos y encontró recompensa minutos después.

Al 31’, tras un rápido contragolpe, Steven “Titi” Rodríguez, apareció para abrir el marcador y silenciar el estadio. El primer tiempo dejó ver un duelo cortado, con constantes faltas y varias tarjetas que afectaron el ritmo del juego.

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En la segunda mitad, la dinámica se mantuvo similar, con pocas opciones claras, hasta que nuevamente Rodríguez se vistió de figura. Al minuto 71, sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo, un gol de gran factura imposible de detener para el arquero.

Junior reaccionó en el tramo final. Al 88’, una jugada generada por Joel Canchimbo terminó en penal, que fue bien ejecutado por Luis Muriel para descontar. Sin embargo, no hubo tiempo para más y el Cali aseguró la victoria.

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Con este resultado, el equipo vallecaucano asciende a la séptima posición con 22 puntos, metiéndose en zona de clasificación. Ahora recibirá a Llaneros en casa. Por su parte, Junior deberá cambiar rápidamente el chip, ya que enfrentará a Palmeiras por la Copa Libertadores, antes de visitar a Águilas Doradas en liga.

Reviva acá la transmisión del partido:

Reviva el EN VIVO del minuto a minuto del partido:

Hay nuevos mensajes

Finaliza el partido

Junior de Barranquilla 1-2 Deportivo Cali

90'

Tiempo adicional

Se sumarán seis minutos más.

88'

GOOOOOOOL DE JUNIOR

Muriel no falla el penal

87'

A favor del Junior

Penal falta de Tello sobre Canchimbo

86'

Sostiene el partido el Cali

Ataca Junior pero Cali maneja los tiempo del partido

83'

No aguantó más el jugador del Cali

Andrés Correa se va por molestias, entra Tello

81'

Delante del arco y solo

Se salvó el Cali, falla Luis Muriel.

80'

La mandó a la tribuna

Daniel Giraldo No aprovecha la jugada en ataque para el Cali

76'

Ataca Junior

Tiro de esquina para Junior

73'

GOOOOOOOOL DE CALI

Golazo del “Titi” Rodríguez al angulo

Cambios en Cali

Entra Daniel Giranlo y Emmanuel Reynoso.

Tiro de esquina para Junior

Gran jugada de Canchimbo que logra atajar Rodriguez.

66'

Contra del Cali

Tiro libre peligroso a favor del visitante

63'

Oportunidad para Junior

Luis Muriel logra pasar a Julian quiñones pero el remate se va arriba.

60'

Otra seguida para el Cali

Orozco es amonestado por una falta sobre Guillermo Paiva.

59'

Otro más para el Cali

Alejándro Rodríguez es amonestado por demorar el saque

57'

Fuera de lugar del Junior

Luis Muriel estaba adelantado.

Se va Teo Gutiérrez

Entra Luis Muriel

Un solo cambio en Cali

Sale Ronaldo Pájaro por Andrés Colorado.

Triple cambio en Junior

Entran Kevin Pérez, Daniel Rivera y Guillermo Paiva por

 

Brayan Castrillón, Jermein Peña y Cristian Barrios.

Inicia el segundo tiempo

Ya rueda el balón

Finaliza el primer tiempo

Junior de Barranquilla 0-1 Deportivo Cali

45'

Tiempo adicional

Se sumarán seis minutos más.

43'

Posesión para el local

Junior tiene el balón.

38'

Jugador del Cali en el suelo

Felipe Aguilar se golpea la cabeza con Jermein Peña.

35'

Las contras son la clave

Cali juega con bloque bajo.

32'

GOOOOOOOOOL DEL CALI

“Titi” Rodríguez anota luego de un gran contragolpe.

30'

El arbitro mostro dos amarillas

Había expulsado a dos jugadores pero revirtió la decisión.

28'

Otra para el Cali

Ronaldo Pájaro es amonestado.

Lo mandó por arriba

Falla el penal Avilés Hurtado.

Penal en Barranquilla

A favor del Cali , una mano de Jannenson Sarmiento

18'

Revisa algo el arbitro

Una jugada dentro del área a favor del Cali.

15'

Otra más para el visitante

No se hablan los jugadores del Cali.

13'

Llego tarde el defensa

Primera para el Cali, Felipe Aguilar.

10'

Sale mal el portero pero se salva el local

Desaprovecha Ortiz la oportunidad, se salva Junior.

7'

Oportunidad para el Cali

Juan Dinneno desaprovecha una gran oportunidad.

4'

Ataca el visitante

Deportivo Cali propone una presión alta.

Inicia el partido

Ya rueda el balón

¡Nóminas confirmadas!

¡Nóminas confirmadas!

Camino al estadio el equipo local

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