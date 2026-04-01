¿Sin planes para Semana Santa en Bogotá?: puede participar en la visita de los 7 monumentos

Miles de personas aprovechan la Semana Santa para viajar y disfrutar en familia, sin embargo, muchos otros ciudadanos no pueden viajar y se quedarán en Bogotá durante la Semana Mayor. En ese sentido, la capital del país ofrece una gran variedad de eventos para realizar esta temporada.

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Uno de esos planes es participar en la tradicional visita de los 7 monumentos, una experiencia de turismo religioso que integra fe, cultura y apropiación del territorio en el marco de la Semana Santa. La Alcaldía de Rafael Uribe Uribe está realizando la invitación a locales y turistas para que participen en este 2026.

La actividad se realizará el próximo Jueves Santo, 2 de abril de 2026, a las 2:30 p.m. en el Parque Granjas de San Pablo (Calle 36 Sur con Carrera 13). El recorrido, que se llevará a cabo a pie, se extenderá aproximadamente hasta las 6:00 p.m.

Durante el trayecto, los participantes visitarán siete parroquias representativas de la localidad: Granjas de San Pablo, El Pesebre (Río de Janeiro), Los Santos Reyes, Santa María de las Colinas, San José Obrero, San Juan Bautista de La Salle y La Resurrección.

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Esta actividad se consolida como una apuesta local por el turismo religioso, destacando la historia de los barrios y el papel de las comunidades. Además, se proyecta como un impulso al desarrollo económico de la localidad, apostándole a la presencia de diferentes emprendimientos locales en cada una de las parroquias del recorrido.

Al cierre de la jornada, en la Parroquia La Resurrección se llevará a cabo una feria de emprendimientos locales, un espacio que promueve el talento, la economía popular y el encuentro comunitario.

“La Alcaldía Local reitera la invitación a la ciudadanía y visitantes a sumarse a esta experiencia que fortalece el turismo religioso, rescata las tradiciones y promueve el reconocimiento del territorio como un lugar de fe y cultura”, dice la Alcaldía de Rafael Uribe Uribe.