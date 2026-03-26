Cundinamarca recibirá más de 300.000 visitantes durante Semana Santa: ¿cuál es la oferta turística?

Durante Semana Santa, muchas personas aprovechan los días para reflexionar y consolidar su fe. Sin embargo, quienes tienen días libres también viajan para compartir con sus familias. Por lo que la Semana Mayor se consolida como una fecha clave para el turismo en Colombia y el mundo.

En ese sentido, la Gobernación de Cundinamarca informó que el departamento proyecta recibir más de 330.000 visitantes durante la Semana Santa 2026, consolidándose como uno de los principales destinos del centro del país por su cercanía con la capital del país y su oferta de turismo religioso, natural y gastronómico.

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Debido a la cantidad de personas que llegarán desde diferentes ciudades y municipios, la Gobernación presentó el plan “Semana Santa 2026: En Cundinamarca, disfruta tu destino, protege tu camino”, una estrategia que está orientada a prevenir riesgos y garantizar condiciones de seguridad en los municipios.

¿Cuál es la estrategia que tendrá Cundinamarca para Semana Santa?

Durante esta semana, Cundinamarca contará con 9.194 prestadores de servicios turísticos registrados para atender la alta demanda. A nivel nacional, como referencia, en la Semana Santa de 2025 se registró la circulación de más de 9 millones de vehículos.

El plan tiene siete líneas de acción. Entre ellas, se incluyen controles en piscinas y cuerpos de agua con verificación de condiciones de seguridad, presencia de salvavidas y señalización preventiva. También se implementarán estrategias de protección para niños, mediante campañas pedagógicas.

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Asimismo, la Gobernación indicó que se intensificarán los controles frente a la explotación sexual comercial de menores y la trata de personas. El componente de servicios turísticos contempla acciones para verificar la formalidad y calidad de la oferta.

Además, habrá acciones de monitoreo climático, activación de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y acciones de protección ambiental. En salud pública, se reforzarán campañas frente a fiebre amarilla y dengue. Finalmente, en seguridad, se dispondrán Puestos de Mando Unificado (PMU), corredores turísticos seguros, controles viales y dispositivos especiales en eventos religiosos.

¿Cuál es la oferta turística en Cundinamarca?

Para las personas católicas, que viajarán hacia diferentes municipios de Cundinamarca, hay que decir que el departamento tiene varias iglesias de gran prestigio en diferentes territorios, algunas de ellas son:

Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Sibaté)

Catedral Jesucristo Nuestra Paz (Soacha)

Parroquia San Bernardino (Soacha)

Templo Parroquial de San Francisco de Paula (Madrid)

Templo Parroquial de Santiago Apóstol (Funza)

Parroquia San Pedro Apóstol (Cota)

Iglesia Parroquial Santa Lucia (Chía)

Iglesia Parroquial Inmaculada Concepción (Cajicá)

Templo Parroquial de San Miguel Arcángel (Subachoque)

Basílica Menor San Jacinto (Guasca)

Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Rosario (Junín)

Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel (Gachetá)

Sin embargo, Cundinamarca ofrece destinos que están llenos de arte, memoria y raíces. En ese sentido, se recomienda visitar sitios como la Iglesia Divino Salvador y Casa Cural (Sopó), la catedral de la Santísima Trinidad y San Antonio de Padua (Zipaquirá), la basílica Menor de Santo Cristo (Ubaté) o la catedral Inmaculada Concepción (Cáqueza).

Quienes viajarán a Cundinamarca para disfrutar del sol y la piscina, pueden hacerlo en diferentes municipios como Girardot, Melgar, Anapoima, Villeta, Tocaima, Carmen de Apicalá, La Vega, entre otros.