Semana Santa: se proyecta que circulen más de 3 millones de vehículos en Cundinamarca

Desde la Gobernación de Cundinamarca anunciaron un plan especial en movilidad para Semana Santa que comienza el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, pero que las personas salen desde el viernes 27 de marzo.

“El plan de Semana Santa debe permitir también que tengamos el menor número de fallecidos. En el 2025 tuvimos 13 y 65 lesionados y vamos a reducir ese número”, aseguró el gobernador, Jorge Emilio Rey.

Estrategia para Semana Santa en Cundinamarca

La estrategia se divide en tres puntos para garantizar una mejor movilidad en el departamento:

Intervención en 131 puntos críticos de las vías del departamento: se invirtieron más de 9 mil millones de pesos en señalización e infraestructura vial. Portal web que complementa la información de Waze: añade dos factores como las condiciones climáticas y los antecedentes en siniestralidad de la vía. Acompañamiento de 500 agentes de tránsito en todos los corredores viales de Bogotá y Cundinamarca.

Otras medidas de movilidad

El plan Éxodo, contemplado en las fechas del 27, 28 y 29 de marzo y el 1 y 2 de abril, se espera la circulación de tres millones de vehículos, por lo que se tendrán en cuenta otras medidas como:

Reversibles de pare y siga y restricciones de carga para el corredor que conecta Mosquera-La Mesa-Anapoima-Girardot.

Reversible en la vía que va de Apulo-Mosquera de 2 pm hasta las 11 pm el sábado 4 de abril y el domingo 5 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 11 pm.

En Soacha, durante el plan retorno, se garantizarán tres carriles de acceso.

Desde la Gobernación recomiendan a todos los viajeros evitar la Autopista Sur y tomar, si es posible, Girardot-Tocaima-Anapoima-La Mesa-Mosquera para ingresar a la capital, ya sea por la calle 13 o la calle 80.