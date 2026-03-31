Tras cerca de 43 años en Argos, Jorge Mario Velásquez deja hoy la presidencia de Grupo Empresarial

Medellín

Jorge Mario Velásquez Jaramillo, presidente del Grupo Argos S.A., deja hoy su cargo como lo había anunciado el pasado mes de junio de 2025, para dar cumplimiento al Código de Buen Gobierno, que establece que la edad límite para ejercer el cargo es de 65 años.

¿Quién es Jorge Mario Velásquez?

El hasta hoy presidente del Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, nació el 7 de junio de 1960 en la ciudad de Bogotá; posteriormente se trasladó a Medellín, donde se graduó como ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Como parte de su formación, realizó una especialización con énfasis en la industria del cemento en Inglaterra; luego participó en el CEO’s Management Program de Kellogg School of Management, que podría traducirse como un programa de gestión para directores ejecutivos.

También avanzó en sus estudios sobre estrategias de la cadena de suministro en Stanford University.

Se suma a su preparación académica sus estudios en el programa de Alto Gobierno de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

Se desempeñó como presidente del Grupo Argos desde el año 2016 luego de haber desempeñado diferentes cargos en Cementos Argos, donde había llegado como practicante y logró ocupar su presidencia.

Historia en Cementos Argos

Jorge Mario Velásquez llegó en 1986 a Argos para realizar sus prácticas profesionales de Ingeniería Civil; allí ocupó diferentes cargos hasta ocupar la Vicepresidencia de Logística, la Gerencia General de Cementos del Nare, la Presidencia de Cementos Paz del Río y la Vicepresidencia Regional Caribe, con injerencia de esta empresa en Panamá, Haití, República Dominicana, Surinam y territorios insulares.

También fue responsable de las estrategias de comercio internacional de esta compañía de cementos.

En su hoja de vida también está su participación como miembro de las juntas directivas de Cementos Argos S.A., Celsia S.A., Odinsa S.A., Summit Materials Inc., Grupo de Inversiones Suramericana S.A., Fundación Grupo Argos, Proantioquia y el Consejo Superior de la Universidad EIA.

Su renuncia

El pasado mes de junio, Jorge Mario Velásquez presentó su carta de renuncia a la presidencia del Grupo Argos, ante los más de 9.500 colaboradores que tiene este grupo empresarial, para hacerse efectiva este 31 de marzo.

En esa misiva, el empresario que ocupó ese cargo desde el año 2016 manifestó su agradecimiento a cada uno de los colaboradores y sus familias por hacer parte de esta organización, logrando hacer de ella una compañía sólida y referente en el país.

En la carta expresó: “Ha sido un privilegio recorrer esta historia junto a ustedes, compartir decisiones, sueños, logros y también desafíos, que siempre enfrentamos con convicción, integridad y espíritu colectivo”.

Su gestión

Como parte de su gestión, se destaca en el Grupo Argos la transformación estratégica con hitos como la internacionalización de Cementos Argos, la consolidación de Celsia como una plataforma energética moderna y la creación de Odinsa como una gestora regional de infraestructura.

Además, logró avanzar en el proceso de simplificación societaria y en la entrega de más de 10,8 billones de pesos en acciones de Grupo Sura a los accionistas de Grupo Argos.

Su última asamblea de accionistas

El pasado jueves, 26 de marzo, Jorge Mario Velásquez dio por culminada su última participación en la Asamblea de Accionistas del Grupo Argos en la que se anunció una distribución histórica de 11 billones de pesos.

En ese encuentro le rindieron un homenaje y se hizo un balance general sobre la solidez de la estrategia operativa del hasta hoy presidente del Grupo Argos.

Su sucesor

La persona que asumirá la presidencia del Grupo Argos será Juan Esteban Calle Restrepo, quien se desempeña actualmente como presidente de Cementos Argos y que asumirá el nuevo rol a partir de mañana miércoles, 1 de abril de 2026.

La determinación de la junta directiva del Grupo Empresarial se conoció el pasado mes de diciembre, tras culminar el proceso de sucesión anunciado desde que se conoció la renuncia de Jorge Mario Velásquez.