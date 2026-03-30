La compra de televisores se dispara en Colombia por fiebre del Mundial 2026

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), junto con cifras de la Dian, indicó que han incrementado las ventas en el comercio, impulsadas por hogares que se preparan con televisores de mejor calidad y en pantallas más grandes.

En enero, el país importó televisores por más de $32,9 millones de dólares, una cifra que creció 57% frente al mismo mes de 2025, cuando las compras fueron alrededor de $20,8 millones de dólares.

Ese aumento también se refleja en la cantidad de equipos, mientras en enero del año pasado ingresaron más de 113 mil televisores, este año la cifra subió a casi 165 mil unidades, es decir, cerca de 51 mil televisores más llegaron al país en solo un mes.

Detrás de este crecimiento están las grandes cadenas y marcas que abastecen el mercado colombiano, pues empresas como Samsung, LG, Olímpica y Colombiana de Comercio (con tiendas como Alkosto, Ktronix y Alkomprar) adelantaron pedidos para responder a una demanda que ya se veía venir. A ellas se suman otras compañías como TCL, Hisense, Éxito, Sodimac y Pricesmart.

La mayoría de estos televisores vienen de fuera del continente, México y China concentran casi el 100% de las importaciones, lo que muestra la alta dependencia de Colombia frente a estos mercados para este tipo de tecnología.

¿Qué está impulsando la compra masiva?

La respuesta está en el fútbol. Según Analdex, la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA está moviendo el consumo en el país. No solo se trata de televisores, también están aumentando las compras de ropa, bebidas y otros productos que suelen acompañar estos eventos.

Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, asegura que “la tendencia nos muestra un patrón de comportamiento que seguramente irá en ascenso a medida que nos acerquemos a la fecha del inicio del torneo”.

Dentro del país, las compras se concentran principalmente en Bogotá, Antioquia y Atlántico.

Además, según la compañía de inteligencia de mercados Trendforce, no es un fenómeno exclusivo de Colombia ya que, a nivel mundial el mercado también se está moviendo. En enero de este año se enviaron cerca de 17 millones de televisores en todo el mundo, en parte porque las empresas están renovando inventarios y anticipándose a posibles aumentos de precios.

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Y, de igual manera, la firma Grand View Research afirmó que el mercado global de televisores cerró el 2025 con más de $63 mil millones de dólares y se espera un incremento en los próximos años hasta alcanzar más de $93 mil millones de dólares en 2033.