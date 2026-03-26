Presidente del Grupo argos finaliza su gestión con la distribución de $11 billones a los accionistas

Antioquia

El día de hoy, jueves 26 de marzo, el empresario Jorge Mario Velásquez dio por culminada su última participación en La Asamblea de Accionistas del Grupo Argos, generando una distribución de índole histórica a sus accionistas; una cifra que asciende de los $11 billones.

En esta Asamblea, se realizó un balance general sobre la solidez de la estrategia operativa de Velásquez y se rindió homenaje a su trayectoria dentro de la compañía. Uno de sus compañeros al interior del Grupo Argos, Juan Esteban Calle será ahora su sucesor.

Distribución a los accionistas

Acudiendo a la cifra exacta de $11,5 billones de pesos, fue declarada la distribución del valor a todos sus accionistas por la consideración de la entrega de acciones de Grupo Sura producto de un Proyecto de Escisión, los dividendos pagados y el programa de readquisición de acciones.

Dentro de las decisiones de la Asamblea, los accionistas de Grupo Argos aprobaron un nuevo programa de readquisición de acciones de hasta $500.000 mil millones durante los próximo tres años. Esto como indicador que desde 2023, el volumen de negociación de la compañía se ha triplicado.

Cierre a 2025 y Junta Directiva

Entre otras decisiones, se reeligió la Junta Directiva actual para el período estatuario comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2028 y se designó KPMG como Revisor Fiscal de Grupo Argos para el mismo período mencionado.

Al cierre de La Asamblea, Argos presentó los resultados de fortaleza con una cifra de $5,1 billones al cerrar el 2025 y un ebitda ajustado de $1,3 billones, con un margen de 25%.