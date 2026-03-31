Reactivaron la consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Medellín

En el municipio de La Unión, Antioquia, se instaló el Comité de Seguimiento de Garantías Electorales para la Consulta Popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, Oriente de este departamento, que se tiene prevista para el próximo 26 de julio de 2026.

Este proceso se da luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidiera la Resolución 2420 de 2026, por medio de la cual se levantó la suspensión del proceso y se permite reanudarlo.

¿Qué dice la Registraduría?

El delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil para el departamento de Antioquia, Adolfo León Fernández Laguna, subrayó la importancia de socializar esta reactivación en los comités de seguimiento electoral y entre la ciudadanía.

El funcionario también hizo un llamado respetuoso a las administraciones municipales, las personerías de cada localidad y las autoridades para retomar todas las acciones necesarias que garanticen el normal desarrollo del proceso para llevar a cabo esta Consulta Popular del Área Metropolitana en el Oriente de Antioquia.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

Son 370 mil 911 ciudadanos, habitantes del Oriente antioqueño, que están habilitados para votar en 85 puestos de votación distribuidos en los municipios de El Carmen de Viboral, Guarne, La Ceja, La Unión, El Retiro, Rionegro, San Vicente y El Santuario, que son las localidades que conformarían en un comienzo esta Área Metropolitana.

¿Qué dice el gobierno seccional?

El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, indicó que “Este proceso, de carácter constitucional, representa una oportunidad para que los habitantes del Valle de San Nicolás decidan sobre el futuro de su territorio y su modelo de integración regional”.

¿Cómo se conforma esta Área Metropolitana?

El Área Metropolitana del Valle de San Nicolás incluye 50 zonas urbanas y 35 zonas rurales, lo que garantiza la cobertura plena y acceso de los ciudadanos en estos municipios que buscan integrarse.