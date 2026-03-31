Fiscalía levanta 23 órdenes de captura y gobierno dejaría libre a 7 cabecillas de bandas de Medellín

Medellín, Antioquia

El Gobierno nacional otorgó la libertad a siete líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá que participaban en la mesa de exploración sociojurídica instalada en la cárcel La Paz de Itagüí. La decisión se adoptó en las últimas horas de marzo como parte de las medidas asociadas a ese proceso.

Las personas que recuperarían la libertad son Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

Además, una resolución de la Fiscalía General suspendió 23 órdenes de captura contra personas vinculadas a esta fase de exploración con estructuras criminales del Valle de Aburrá, entre ellas varios cabecillas de organizaciones ligadas a la estructura conocida como La Oficina.

Personas cobijadas con suspensión de órdenes de captura

Entre los beneficiados con la suspensión de órdenes de captura se encuentran Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.

Contexto del proceso

El diálogo de exploración sociojurídica entre el Gobierno nacional y estructuras criminales del Valle de Aburrá fue anunciado en 2023 y se desarrolla en la cárcel La Paz de Itagüí. Sin embargo, este proceso aún no cuenta con un marco jurídico aprobado por el Congreso de la República.

La decisión se conoce meses después de la polémica generada por el llamado “tarimazo”, cuando el presidente Gustavo Petro participó en un evento público el 20 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, donde estuvieron presentes varios cabecillas de esas estructuras.

Postura de la senadora Isabel Zuleta

La senadora Isabel Zuleta, quien ha acompañado este proceso, volvió a referirse a la mesa durante un evento público realizado el 28 de marzo en Medellín, donde participó junto al candidato presidencial Iván Cepeda.

Según la congresista, los avances de este diálogo se reflejarían en la reducción de homicidios en el área metropolitana de Medellín, aunque el proceso continúa en fase exploratoria.