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Es correcto; me preocupa el futuro de Colombia: Rick Scott por posible investigación a Petro en EEUU

El pasado 20 de marzo se conoció un artículo publicado por The New York Times en donde se asegura que fiscales federales de Estados Unidos, en Manhattan y Brooklyn, investigan al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sin embargo, la Agencia Reuters asegura que el mandatario colombiano no es el objeto principal de la investigación, aunque su nombre está siendo “examinado”.

Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W se pronunció el senador republicano de Estados Unidos Rick Scott.

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“Me preocupa el futuro de Colombia”

En su primera intervención, Scott aseveró que “es correcto que se investigue” porque, según dijo, le “preocupa mucho el futuro de Colombia”.

Así mismo, y en línea con sus preocupaciones, enfatizó en que dentro de estas también está “la democracia y la inestabilidad que puede haber en Colombia”.

“Petro es una persona terrible”

Y concluyó: “ Petro era un miembro del M-19, un grupo terrorista, así que es una persona terrible. No sé qué va a pasar, pero se ha rodeado el presidente Petro de gente mala, de Maduro, de dictadores, de jefes de carteles, así que sí creo que se debe investigar y mirar a dónde lleva esta investigación”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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