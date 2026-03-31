Partidos en el estadio El Campín en Bogotá estuvieron en riesgo por problemas de agua
El concesionario indicó que debido a este problema están trabajando con el Acueducto para reemplazar el tubo y se prevé que el sistema opere con normalidad para el próximo partido.
Bogotá D.C
En la tarde de este lunes 30 de marzo se llevaron a cabo dos partidos de fútbol en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El primero de la Liga Femenina, entre Millonarios y Atlético Bucaramanga y el segundo de la Liga Bet Play Millonarios contra Fortaleza.
Sin embargo, las puertas para el primer partido no se abrieron a tiempo. El partido estaba programado a las 5:15 de la tarde y las abrieron 25 minutos después.
La razón se debía a una afectación en un tubo de agua que se rompió. No salía agua de los grifos de los baños, por lo que desde el PMU se demoraron en abrir las puertas.
Durante el partido de la Liga Femenina, según fuentes consultadas por Caracol Radio,decidieron cerrar el suministro de agua mientras se llenaba el tanque y en el entretiempo se volvían a abrir. Sin embargo, la presión del agua era mínima.
Desde Sencia, concesionario encargado del estadio, confirmaron que sí se originó la ruptura del tubo que está ubicado en el sector sur-occidental.
“El daño se produjo por un aumento inesperado en la presión del agua”, indicaron y añadieron, “el equipo de operaciones actuó de inmediato y realizó un arreglo provisional que permitió garantizar el suministro de agua y el desarrollo de los dos partidos programados. Durante el evento se efectuó un ajuste adicional para estabilizar el servicio, lo que pudo generar momentos de baja presión”.
El concesionario indicó que debido a este problema están trabajando con el Acueducto para reemplazar el tubo y se prevé que el sistema opere con normalidad para el próximo partido.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....