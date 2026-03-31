Partidos en el estadio El Campín en Bogotá estuvieron en riesgo por problemas de agua

Bogotá D.C

En la tarde de este lunes 30 de marzo se llevaron a cabo dos partidos de fútbol en el estadio Nemesio Camacho El Campín . El primero de la Liga Femenina, entre Millonarios y Atlético Bucaramanga y el segundo de la Liga Bet Play Millonarios contra Fortaleza.

Sin embargo, las puertas para el primer partido no se abrieron a tiempo. El partido estaba programado a las 5:15 de la tarde y las abrieron 25 minutos después.

La razón se debía a una afectación en un tubo de agua que se rompió . No salía agua de los grifos de los baños, por lo que desde el PMU se demoraron en abrir las puertas.

Durante el partido de la Liga Femenina , según fuentes consultadas por Caracol Radio,decidieron cerrar el suministro de agua mientras se llenaba el tanque y en el entretiempo se volvían a abrir. Sin embargo, la presión del agua era mínima.

Desde Sencia , concesionario encargado del estadio, confirmaron que sí se originó la ruptura del tubo que está ubicado en el sector sur-occidental.

“El daño se produjo por un aumento inesperado en la presión del agua”, indicaron y añadieron, “el equipo de operaciones actuó de inmediato y realizó un arreglo provisional que permitió garantizar el suministro de agua y el desarrollo de los dos partidos programados. Durante el evento se efectuó un ajuste adicional para estabilizar el servicio, lo que pudo generar momentos de baja presión”.