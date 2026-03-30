¡Ojo! Estos son los cortes de agua en Bogotá del 30 de marzo al 3 de abril de 2026

Cortes de agua en Bogotá: Hasta 24 horas durará la suspensión del servicio. Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, de la mano del servicio de Acueducto y Alcantarillado, ha informado de las localidades de la ciudad, que tendrán cortes de agua durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2026.

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Estos cortes son sustentados por trabajos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

Barrios de Bogotá con cortes de agua del 31 de marzo al 3 de abril de 2026

Martes 31 de marzo de 2026:

Localidad de Kennedy:

Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad y Nueva Marsella. De la avenida calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Puente Aranda:

Barrios: Los Ejidos y Gorgonzola. De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal:

Barrios: Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sosiego Sur, Country Sur, Gustavo Restrepo, San Carlos, Policarpa Salavarrieta, Caracas y Santa Mónica. De la avenida calle 1 a la calle 33 sur, entre avenida carrera 10 a la avenida Caracas. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

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Recomendaciones para los ciudadanos:

Para sobrellevar estas jornadas de obra en la ciudad, tenga en cuenta los siguientes consejos:

Llene el tanque de reserva: Asegúrese de que el tanque de su hogar o edificio esté lleno antes del inicio de las obras.

Asegúrese de que el tanque de su hogar o edificio esté lleno antes del inicio de las obras. Uso racional: Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de 24 horas para evitar la proliferación de microorganismos.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de 24 horas para evitar la proliferación de microorganismos. Prioridad: Utilice el agua almacenada estrictamente para higiene personal y alimentación.

Utilice el agua almacenada estrictamente para higiene personal y alimentación. Revisión post-corte: Al retornar el servicio, si el agua presenta una coloración inusual (turbiedad), deje correr el flujo por unos minutos hasta que se aclare.

Recuerde que esta programación coincide con otras actividades distritales, como la habilitación de Ecopuntos en Bogotá para Semana Santa 2026, por lo que se recomienda planificar sus rutas y consumos con antelación. Para reportar anomalías, la EAAB mantiene habilitada la Acualínea 116.

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