Recambio,excavación y levantamiento de grama: los compromisos de Sencia para mejorar El Campín

Tras una vista de control e inspección del Instituto Distrital de Recreación y Deporte al Estadio El Campín, en Bogotá, varios fueron los compromisos adquiridos por Sencia, la empresa encargada de la administración de este escenario deportivo, que ha sido criticado por el mal estado de la grama, el cual dificulta el cumplimiento de los compromisos de la Liga de Fútbol Colombiano.

“Habrá recambio y excavación y levantamiento de grama para ver la infiltraciones de agua y hacer un trabajo más profundo. Los análisis se harán con un equipo de la Federación Colombiana de Fútbol para hacer un complemento y hacer un recambio de grama. El campo va a estar listo para el partido del jueves y después de ese partido continuará el trabajo y se hará una adecuación”, dijo Juan Carlos Salamanca de la Firma Equiver Especialista en gramas

Entretanto, el presidente de Sencia, Mauricio Hoyos aseguró que, “de aquí al 27 de febrero no haremos ningún evento diferente a fútbol. Vamos a estar trabajando 24/7. Y vamos hacer mesas técnicas para implementar prácticas internacionales cuando el clima es adverso”.

Y agregó, que Sencia ha “invertido para tener mejor tecnología y por eso lo hemos hecho con más de 1.700 millones de pesos. El proceso toma sus tiempos”.

Finalmente, el director del IDRD, Daniel García confirmó que, “seguiremos desde la Alcaldía haciéndole seguimiento a este patrimonio que es la grama del estadio y esperemos que se priorice el fútbol”.