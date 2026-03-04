Inicia oficialmente la construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá: características y fechas

En una ceremonia simbólica, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el director del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y el presidente del consorcio Sencia, Mauricio Hoyos, dieron inicio a los trabajos de construcción del nuevo complejo deportivo del estadio El Campín.

“Es una mañana que quedará para la historia porque esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios. Por eso, desde la Administración decidimos hacer todo lo necesario para garantizar que se cumpliera ese sueño de tener un estadio del mejor nivel para Bogotá”, aseguró el mandatario.

Galán reconoció los complejos retos que implicaron este proyecto, ya que se contempló construir el estadio en el mismo sitio donde está el actual y hacerlo de manera gradual. Sin embargo, decidieron que eso no sería posible por lo que la ubicación del nuevo estadio cambiará.

Fechas de entrega

El cronograma presentado se divide en dos. Las obras empiezan en marzo y se proyecta que para diciembre de 2027 sea entregado el nuevo estadio El Campín.

Ahora bien, la totalidad del complejo deportivo que incluye la transformación total del espacio para que sea apto para espectáculos y una gran oferta comercial sería en 2030.

Además, se construirá un auditorio que será la sede permanente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con capacidad para al menos 2.000 personas.

A esto se le suma un hotel dentro del complejo y un parqueadero con cerca de 3.000 cupos para vehículos.

Inversionistas

El proyecto será 100% financiado por dineros privados.

Corficolombiana, una de las compañías del Grupo Aval, anunció la adquisición del 51% de las acciones de Sencia SAS, por lo que esto daría una cierta solidez financiera en el proyecto.

“A la fecha hemos hecho los primeros dos (giros del dinero en una fiduciaria) en abril tenemos el tercero y hemos cumplido al 100% con los aportes del capital

“Nosotros ya presentamos el cierre financiero a la interventoría y al IDRD (Instituto de Recreación y Deporte). Hace dos semanas recibimos la no objeción al cierre financiero que presentamos. Eso muestra el compromiso que tenemos”, señaló el presidente de Sencia, Mauricio Hoyos.

Características del estadio

El nuevo estadio El Campín, que conservará su nombre, será uno de los espacios más modernos de la región.

Entre las principales características novedosas está un techo retráctil, que podrá cerrarse en aproximadamente 15 minutos, por lo que podrá adaptarse a diferentes condiciones climáticas o tipos de eventos.

La capacidad será de 50 mil personas, pero de acuerdo con el presidente de Sencia, Mauricio Hoyos, se está pensando en aumentar esta capacidad.

“Por encima de 50 mil podemos tener final de Sudamericana y final de Copa de Libertadores. La única que no podríamos tener es la final d la Copa del Mundo que serían más de 60 mil personas”, indicó Hoyos.

Anunciaron la instalación de 730 cámaras de seguridad, para controlar el ingreso, la permanencia y la salid de los asistentes, y la cancha será una grama híbrida.