Así va la tabla de la Liga Femenina tras el triunfo de Millonarios ante Bucaramanga

América de Cali e Independiente Santa Fe abrieron la sexta fecha de la liga femenina en Colombia con el triunfo de las Leonas en la ciudad de Cali. La jornada se cerrará con el encuentro entre el Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot.

Millonarios 6 - 0 Bucaramanga

Millonarios goleó al Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín. El primer gol lo anotó Kelly Restrepo, después, llegó la anotación de Isabela Sánchez, aumentó la cuenta Karina Valencia, el cuarto también fue de Valencia, Rocío Olaya marcó el quinto y Eudis Garrido cerró la cuenta con el quinto.

Junior 1 - 2 Nacional

En el estadio Romelio Martínez Junior de Barranquilla recibió a Atlético Nacional. El partido fue para las visitantes, aunque comenzó ganando el equipo local con anotación de Yulissa Sánchez. Nacional empató al minuto 82 del encuentro por medio de Sofía García y cuando ya terminaba el partido, lo ganó con un gol de Sterling.

Real Santander 0 - 0 Llaneros

El Real Santander recibió a Llaneros FC en el estadio Villa Concha en donde los dos equipos no se hicieron daño y terminaron el encuentro empatados a cero goles.

Internacional de Bogotá 2 -1 Once Caldas

En la jornada de este lunes Internacional de Bogotá recibió al Once Caldas en el estadio Metropolitano de Techo en donde consiguió la victoria.

Deportivo Cali 0 - 1 Inter de Palmira

Cali e Inter de Palmira se enfrentaron en el estadio del Deportivo Cali en donde las locales no pudieron y cayeron ante su rival. El gol de las visitantes fue de Carina Montaño.

Orsomarso 1 - 1 Fortaleza

El partido entre Orsomarso y Fortaleza terminó empatado a un gol, las locales comenzaron ganando con anotación de Fiorella Asprilla y las bogotanas empataron por la vía del penalti por medio de Lizeth Arioca. El partido se disputó en el estadio Raúl Miranda.

América 1 - 2 Independiente Santa Fe

América de Cali e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero el pasado sábado 28 de marzo con triunfo para el equipo bogotano. Los goles del triunfo fueron de Mariana Silva y Francelis Graterol y el descuento lo marcó Catalina Usme.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina