Ni Anapoima ni Chinauta: Este es el pueblo más caliente cerca de Bogotá; queda a 2 horas en carro

Cerca de Bogotá, a 134 kilómetros de distancia, se encuentra el pueblo en donde hace más grados de temperatura a diario de todo el departamento de Cundinamarca en promedio,

Se trata de Jerusalén, ubicado en la provincia del Alto Magdalena. Es conocido como el primer municipio ecosostenible y digital de todo Cundinamarca. Actualmente, cuenta con 236 kilómetros cuadrados de superficie, que albergan a 2741 habitantes, quienes están situados a 357 metros sobre el nivel del mar.

La temperatura promedio en Jerusalén, Cundinamarca, es de aproximadamente 32 °C. En 2024, el municipio registró una temperatura máxima de 40,4 grados centígrados según el IDEAM, convirtiéndolo en el pueblo más caluroso de la región. La temperatura promedio se mantiene en un clima cálido y seco, característico de las tierras bajas del alto Magdalena.

Lea más: 500 mujeres recibieron insumos y capital semilla para fortalecer ideas de negocio en Cundinamarca

¿Cómo llegar a Jerusalén saliendo desde Bogotá?

Saliendo por carretera, desde el sur de la capital por la autopista sur partiendo desde Soacha, con un tiempo aproximado entre 2 h 30 min y 3 h 30, se accede a Jerusalén a través de la Ruta Nacional 40.

A través de este trayecto, se atraviesa también por las cercanías a la conurbación Flandes-Girardot por intersección con la Ruta Nacional 45, pasando por el vecino municipio de Nariño de sur a norte, siguiendo el río Magdalena por Guataquí hacia el este.

Actividades económicas representativas de Jerusalén

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas, complementadas por la minería artesanal, esta última en menor medida.

Allí se encuentran productos esenciales para el consumo local y regional, como lo son el plátano, la yuca y el maíz, los cuales son los cultivos más fundamentales para la región ganadera. Adicionalmente, la producción de leche se destaca en la actividad pecuaria, ocupando un lugar destacado dentro de la economía empresarial y familiar del municipio.

Lea aquí: Fómeque vuelve a encender sus hornos de leña para homenajear la gastronomía

Gracias al río seco, afluente del río Magdalena, junto con varias quebradas, representan la principal fuente hídrica de la región. Dichos recursos son aprovechados tanto para el abastecimiento de agua en las veredas colindantes como para actividades agropecuarias.

Destinos turísticos destacados en Jerusalén

Entre las actividades favoritas de los jerusaleños para hacer en el municipio y los turistas que lo visitan durante el año, se encuentran visitar:

Alto de La Cruz

Alto Tapulo

Cerro El Gusano

Cerro La Aguda

Cerro Montealegre

Cerro Volador

La Cuchilla Cotoma

Hacienda Andorra

Hacienda casasvieja

Río Seco

Quebrada el Tabaco

Aguas Azufradas del Alto de Limba

Alto de La Cruz

Le puede interesar: La Gobernación de Cundinamarca anunció que se han dispuesto 52.200 vacunas contra la fiebre amarilla

Así como participar en las diferentes ferias y fiestas de la región ganadera, entre las que se destacan:

Semana Santa en vivo

Semana cultural (9 al 12 de agosto)

Aniversario del municipio (12 de agosto)

Día de Velitas (7 de diciembre)

Festival del retorno y la cultura (7, 8, 9 de enero)

Celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, Vereda Alto del Trigo (16 de julio)

Escuche Caracol Radio EN VIVO: