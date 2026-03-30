El desempleo en Colombia se situó en el 9,2% durante febrero de 2026, confirmó el DANE

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que la tasa de desocupación nacional para el mes de febrero de 2026 fue del 9,2%. Esta cifra representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el 10,3% registrado en el mismo mes de 2025.

La directora del DANE, Piedad Urdinola señaló que la población ocupada en el país alcanzó los 24,094.000 millones, lo que equivale a un incremento de 624 mil ciudadanos respecto al año anterior. Por su parte, la población desocupada disminuyó en 252 mil personas, totalizando 2,451 millones de individuos. La Tasa Global de Participación se ubicó en el 64,7% y la Tasa de Ocupación (TO) en el 58,7%.

Dijo que en cuanto a la brecha de género, la tasa de desocupación para las mujeres fue del 11,7%, mientras que para los hombres se situó en el 7,4%, resultando en una diferencia de 4,3 puntos porcentuales a nivel nacional. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, esta brecha fue menor, situándose en 2,7 puntos porcentuales.

Por sectores económicos, las actividades profesionales, científicas y técnicas lideraron la creación de empleo con un aumento de 250 mil ocupados. Le siguieron las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con 188 mil nuevos puestos. En contraste, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una reducción de 363 mil ocupados.

La informalidad laboral a nivel nacional se situó en el 55,3%, lo que representa una disminución frente al 57,6% reportado en febrero de 2025. No obstante, en los centros poblados y áreas rurales dispersas, la proporción de ocupados informales alcanzó el 83,1%.

En la actualidad, la población en la informalidad asciende a 13 millones y en la formalidad 10 millones

A nivel regional, en el trimestre móvil de diciembre de 2025 a febrero de 2026, Quibdó registró la tasa de desocupación más alta con un 26,3%. Por el contrario, ciudades como Bogotá D.C. (8,2%) y Villavicencio (8,0%) presentaron los indicadores más bajos de desocupación en el mismo periodo