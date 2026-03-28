Gobierno refuerza estrategia de seguridad turística con nueva sesión del Consejo Nacional

El Gobierno Nacional avanza en la consolidación de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en el turismo. Por esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lideró una nueva sesión del Consejo Nacional de Seguridad Turística, principal instancia de articulación interinstitucional en esta materia.

Durante la jornada se presentó el balance de los Comités Departamentales de Seguridad Turística realizados en 2025 en los 32 departamentos. A partir de estos espacios, el Gobierno construyó una hoja de ruta orientada a atender los riesgos identificados en los distintos territorios.

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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, explicó que el enfoque del Gobierno busca integrar la gestión del riesgo de desastres, la seguridad vial y sanitaria, así como la protección del patrimonio natural y cultural, con un énfasis en la prevención.

En el consejo también se socializaron avances en la estrategia para prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), ampliando su alcance a nivel nacional como parte de las acciones de turismo responsable.

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Además, se formalizó la reactivación de la Mesa de Formalización y se impulsó la actualización del Registro Nacional de Turismo, con el objetivo de fortalecer los procesos de gestión, verificación y calidad en el sector.