Habitantes y comerciantes piden al alcalde Galán detener las obras de la Carrera Séptima

Bogotá D.C

El comienzo de las obras del Corredor de la Carrera Séptima entre las calles 119 y 121 para construir un carril exclusivo de Transmilenio han desatado una ola de opiniones. Habitantes y comercios que están ubicados, en su mayoría, en ese primer tramo protestaron y enviaron una carta abierta al alcalde Carlos Fernando Galán.

En esa carta, expresaron su preocupación sobre la intervención que comenzó en esta importante vía que atraviesa toda Bogotá. “Consideramos que el Sistema Transmilenio no cabe en la carrera Séptima . Se trata de un proyecto invasivo...”, escribieron.

Son varios los temores de los firmantes de la carta, pero la preocupación principal son las afectaciones urbanísticas ya que la obra, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) , podría durar hasta 2029, pero “podría tardar el doble o el triple”, según los habitantes que comparan este proyecto con el de la Avenida 68.

Señalan los problemas de inseguridad que se podrían presentar y el aislamiento de los barrios por la instalación de polisombras en los frentes de obra.

Afirman desconocer el Plan de Manejo de Tráfico y el presupuesto para intervenir las vías de los barrios por donde se pretenden desviar los vehículos.

“Reconocemos que es necesario intervenir y mejorar la carrera Séptima , priorizando un mejor sistema de transporte público. Sin embargo, esto no debe desmejorar lo que ya existe”, indicaron.

Es por eso, que piden al Distrito parar las obras hasta que se hagan estudios de diseño con los habitantes que se podrían ver afectadas.

Esta carta abierta a Galán la firmaron consejos de administración de edificios multifamiliares, organizaciones comunitaria, asociaciones a barrios residenciales y comerciantes.

Esta es la carta: