Ya entró en operación el puente vehicular sur de la Av. Primero de Mayo con Av. 68

Este lunes, 30 de marzo, entró en operación el puente vehicular del costado sur de la Av. Primero de Mayo con Av. 68. En el lugar estuvieron el alcalde Carlos Fernando Galán, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez.

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Este puente optimizará la movilidad del tráfico vehicular en el suroccidente de la ciudad. Esta importante obra, que tardó 20 meses permitirá que el tráfico mixto confluya con el viaducto del Metro y la estación 7, la troncal 68 de TransMilenio, ciclistas y peatones.

“Estamos en uno de los puntos que marcan la transformación que está teniendo Bogotá, en este punto confluye la construcción del Metro, la estación 7 y la troncal de la 68. Esta es una de las obras complementarias de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

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El nuevo puente tiene una longitud total de 446 metros, 4 apoyos y una longitud central de 125 metros. Su parte más alta se eleva a los 9.85 metros de altura, y permitirá a los vehículos de tráfico mixto desplazarse por la avenida Primero de Mayo en sentido occidente – oriente.

“Este puente se construyó con el método de voladizos sucesivos, tiene tres carriles, dos de ellos los habilitamos hoy, el restante queda pendiente porque las obras de la estación 7 continúan. Este es un hito importante que demuestra cómo avanzan de manera sólida las obras del Metro de Bogotá”, añadió Galán.

Según la Alcaldía de Bogotá, la movilidad de la zona se complementará con los trenes de la Línea 1 del Metro, que pasarán por el viaducto a 14 metros de altura por la mitad de estos dos puentes, y los buses articulados del TransMilenio que se desplazarán por debajo de ellos de norte a sur, y viceversa.

“El proyecto Metro va bien, hoy habilitamos este puente que va a facilitar la movilidad en este sector de la ciudad; en este punto que llamamos el pulpo también confluyen las obras del grupo 1 de la 68, que recibimos en 0% y ya alcanzan el 39%”, concluyó el alcalde.