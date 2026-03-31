Cundinamarca y Bogotá adelantan mesas tributarias para definir futuro de pico y placa sabatino

Pico y placa en Bogotá / alcalde Carlos Fernando Galán / gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey (créditos: imágenes de archivo y GettyImages)

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó que desde la Gobernación se adelantan mesas tributarias con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá para definir el futuro de la medida de pico y placa sabatino que generó controversia entre millones de conductores que tienen su vehículos matriculados en alguno de los 116 de municipios del departamento.

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“Nosotros hemos venido hablando con Bogotá para tratar que Bogotá reconsidere la aplicación de este pico y placa que no tiene razones o fundamentos en materia de movilidad, es decir, no es un mecanismo para tratar que la movilidad fluya más el día sábado, sino es un mecanismo, -directamente lo ha dicho el alcalde-, para tratar de aumentar el número de matrículas de vehículos en el distrito capital, es decir, se utiliza una medida en movilidad para que tenga un efecto tributario al interior del Distrito”, dijo Rey en 6AMW.

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Y agregó “nosotros hemos manifestado que no estamos de acuerdo con esta consideración, es por eso que, adelantamos una mesa tributaria en donde nos pongamos a tono con las observaciones que tiene Bogotá en cuanto a el cobro de nuestro impuesto de vehículos departamental, y también en el impuesto de registro, esas mesas han avanzado. Yo espero que en las próximas semanas nos podamos encontrar nuevamente con el alcalde, hacer un balance de esas mesas, y preguntar directamente si el Distrito mantiene su intención de este tributario sabatino”.

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En ese mismo sentido, Rey insistió en que esta medida es ilegal.

“Desde nuestro criterio, jurídicamente soportar una decisión tributaria aplicando una medida en materia de movilidad es absolutamente ilegal y no creo tenga esto asidero y cualquier juez podría decretar la suspensión de un acto administrativo de este tipo“.