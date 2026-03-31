Empleo internacional para colombianos creció 49% en 2025: oportunidades y retos

Según un informe de la plataforma Deel, una empresa de gestión de nómina y recursos humanos, trabajar para una empresa en otro país, desde casa y en Colombia, dejó de ser una excepción y se está convirtiendo en una tendencia, pues en 2025, la contratación de colombianos por compañías internacionales aumentó 49%.

Este crecimiento ubica al país como el cuarto en América Latina con más profesionales trabajando en empresas extranjeras. Además, el ritmo de crecimiento de adquisición de empleos fue superior al de Argentina con un 24% y se acerca al de economías más grandes como Brasil y México con un 53%.

El informe indica que Estados Unidos sigue siendo el principal destino del talento colombiano. Le siguen México y Chile, que se mantienen como mercados estables para este tipo de contratación.

Asimismo, los países con mayor crecimiento en la tendencia de contratación de colombianos fueron Emiratos Árabes Unidos (+105 %), Costa Rica (+ 65%) y Reino Unido (+52 %) con respecto al año anterior.

Natalia Jiménez, Directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel afirma que cada vez más colombianos trabajan en áreas de especialización y en posiciones estratégicas para las compañías globales.

“Observamos que el talento colombiano continúa ampliando su presencia en el mercado laboral internacional año tras año. Nuestros datos evidencian un crecimiento en la contratación y una participación cada vez mayor”, dijo Jiménez.

¿Cómo es la demanda de cargos?

En cuanto a los empleos, los más buscados están relacionados con tecnología y servicios. Los desarrolladores de software encabezan la lista, pero también hay alta demanda de personal de atención al cliente. Esto significa que no solo los perfiles técnicos tienen oportunidades, sino también quienes trabajan en áreas de servicios globales.

Al respecto, la empresa hizo un análisis acerca de los aumentos salariales por cargo, y afirman que el crecimiento salarial se concentró en posiciones relacionadas con los empleos analíticos, técnicos y de gestión.

“Contar con esta información nos permite ofrecer una lectura más clara sobre cómo están cambiando las dinámicas de contratación a nivel global. Entender qué habilidades están siendo priorizadas y cómo se están moviendo los flujos de talento es clave para anticipar tendencias y para que Colombia continúe fortaleciendo sus capacidades frente a un entorno laboral cada vez más competitivo y global”, agregó la Directora.

Los analistas financieros, por ejemplo, tuvieron incrementos de hasta 171%, seguidos por gerentes de marketing (92%) e ingenieros especializados en tecnología (38%). Lo que quiere decir que las empresas están dispuestas a pagar más por habilidades específicas.

¿Qué explica el crecimiento?

Por un lado, el trabajo remoto permitió que las empresas contrataran talento en cualquier parte del mundo. Por otro, Colombia se ha posicionado como un país con profesionales calificados y costos competitivos frente a otros mercados.

Para los trabajadores, esto trae ventajas claras. Entre ellas, la posibilidad de ganar en dólares o monedas más fuertes, acceder a mejores salarios y trabajar con empresas globales sin migrar. También abre la puerta a adquirir experiencia internacional, lo que mejora el perfil de las hojas de vida.

Sin embargo, también hay retos, muchos de estos empleos no ofrecen estabilidad laboral tradicional, ya que se manejan bajo contratos independientes. Además, los trabajadores deben asumir temas como seguridad social, impuestos o diferencias horarias.

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Así como los colombianos pueden acceder a trabajos en el exterior, también compiten con profesionales de otros países, lo que exige una constante actualización de habilidades, especialmente en tecnología e idiomas.

A nivel país, Bogotá y Medellín están entre las principales de la región en número de profesionales contratados por empresas internacionales, lo que muestra su consolidación como centros de talento.