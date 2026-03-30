Nariño será el primer departamento del país en implementar el nuevo modelo de pasaportes desde abril

Passto - Nariño

En las últimas horas se confirmó que Nariño será el primer departamento de Colombia en poner en marcha el nuevo modelo de pasaportes del país, cuya expedición comenzará a partir del mes de abril en la oficina de la Gobernación.

Se trata de una decisión adoptada por el Gobierno Nacional con la cual se elige al departamento como punto de partida para la implementación del nuevo sistema en el país, la cual fue anunciada por Néstor Medina, asesor del despacho y gerente operativo del proyecto.

Tras su visita a Pasto el funcionario explicó que durante el mes de abril se desarrollará una fase de transición e implementación técnica que permitirá la conexión de la oficina departamental al nuevo modelo, siendo la primera en entrar en funcionamiento bajo este esquema.

Según el anuncio, este proceso no será perfecto al inicio, por lo que se requerirá constante revisión de la implementación, tiempos de entrega y sistematización para verificar que, en el menor tiempo posible, quede funcionando de manera eficiente,

Durante la presentación se conoció que el documento incorporará elementos culturales del territorio, como el Carnaval de Negros y Blancos en una de sus páginas interiores, resaltando la cultura nariñense en este nuevo formato.

De acuerdo con medina, los primeros ciudadanos del país en portar este nuevo pasaporte serán habitantes de Nariño, quienes iniciarán el uso del documento antes de su despliegue en otras regiones de Colombia.